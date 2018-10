Zisk Hasbro v 3. kvartáli mierne klesol

Toys ‘R’ Us v Miami. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 22. októbra (TASR) - Americký výrobca hračiek Hasbro zaznamenal v 3. kvartáli mierny pokles zisku. To sklamalo analytikov, ktorí mu predpovedali lepší výsledok. Dôvodom bol krach siete hračkárstiev Toys "R" Us.Zisk Hasbro sa za tri mesiace do konca septembra 2018 znížil o 0,6 % na 263,9 milióna USD (230,08 milióna eur), čo predstavuje 2,06 USD na akciu, z 265,6 milióna USD alebo 2,09 USD/akcia v rovnakom období minulého roka.Po úprave o jednorazové položky vykázala spoločnosť Hasbro zisk 1,93 USD/akcia, zatiaľ čo analytici jej predpovedali upravený zisk 2,23 USD na akciu.Tržby spoločnosti Hasbro v 3. kvartáli klesli o 12,3 % na 1,57 miliardy USD z 1,79 miliardy USD vlani. Analytici pritom očakávali, že dosiahnu 1,71 miliardy USD.Hasbro uviedol, že "nižšie výnosy odrážajú stratené príjmy od Toys" R "Us v USA, Európe a Tichomorí.(1 EUR = 1,1470 USD)