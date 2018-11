Einsteinov list prezrádza jeho obavy dlho pred vládou nacistov

Na archívnej snímke z 28. decembra 1934 Albert Einstein. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 9. novembra (TASR) - Viac než desaťročie pred nástupom nacistov k moci v Nemecku bol fyzik Albert Einstein už na úteku a obával sa o budúcnosť svojej krajiny. Vyplýva to z novozverejneného rukopisného listu tohto držiteľa Nobelovej ceny, informovala v piatok tlačová agentúra AP.Jeho dlhoročného priateľa, nemeckého ministra zahraničných vecí Walthera Rathenaua, takisto židovského pôvodu, len nedávno predtým - v júni 1922 - zavraždili pravicoví extrémisti a polícia známeho vedca varovala, že jeho život by mohol byť tiež ohrozený. Einstein preto utiekol z Berlína a skrýval sa na severe Nemecka.Počas tohto obdobia napísal predmetný list adresovaný jeho mladšej sestre Maji a upozornil v ňom na nebezpečenstvo vzrastajúceho nacionalizmu a antisemitizmu už roky pred nástupom nacistického vládnutia. Táto situácia napokon prinútila Einsteina nadobro odísť z Nemecka a usadiť sa v Spojených štátoch.napísal Einstein v auguste 1922. Dosiaľ neznámy list z vlastníctva anonymného zberateľa pôjde na budúci týždeň do dražby v Jeruzaleme.Predpokladá sa, že list bez spiatočnej adresy bol napísaný v prístavnom meste Kiel pred tým, ako sa Einstein vydal na dlhú prednáškovú cestu po Ázii.napísal vedec.Koncom roku 1922 udelili Einsteinovi Nobelovu cenu za fyziku.Keď sa nacisti dostali k moci a začali schvaľovať zákony proti Židom, hodlali sa zbaviť aj židovských vedcov. Einsteinovu prelomovú prácu vrátane jeho teórie relativity zavrhovali akoEinstein sa zriekol svojho nemeckého občianstva v roku 1933 po tom, ako sa Adolf Hitler stal kancelárom. Fyzik našiel svoj druhý domov v Spojených štátoch, kde žil až do smrti v roku 1955. Po vojne odmietol ponuku stať sa prvým prezidentom novozaloženého štátu Izrael, ale svoje osobné písomnosti odkázal Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme.