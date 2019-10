EK by mohla nariadiť Inter IKEA, aby doplatila milióny na daniach

Foto: Ikea Foto: Ikea

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 7. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) by mohla nariadiť spoločnosti Inter IKEA, majiteľovi značky IKEA, aby do konca roka spätne zaplatil v Holandsku dane rádovo v miliónoch eur. Uviedli to dva zdroje oboznámené s touto záležitosťou. Komisia sa tak snaží pritvrdiť svoj boj proti neférovým daňovým výhodám pre veľké nadnárodné spoločnosti.Európska komisia smeruje k uzavretiu dvojročného vyšetrovania majiteľa značky IKEA, ktorá je známa svojimi obrovskými obchodmi s nábytkom po celom svete. Ale vzhľadom na rozsah vyšetrovania sa môže jeho uzavretie posunúť na neskôr, dodali zdroje. Európska únia (EÚ) sa k tomu odmietla vyjadriť.Vyšetrovanie sa začalo v roku 2017 a sústredilo sa na spoločnosť Inter IKEA Systems so sídlom v Holandsku, ktorá prevádzkuje franšízové obchody a zaznamenáva všetky príjmy z franšízových poplatkov obchodov IKEA po celom svete.V centre pozornosti sú dve daňové rozhodnutia, ktoré holandské úrady udelili spoločnosti v rokoch 2006 a 2011. Podľa EK umožnili totiž výrazne znížiť zdaniteľné zisky Inter IKEA Systems v Holandsku a poskytli tak firme nespravodlivú výhodu.Komisia spresnila, že vďaka prvému daňovému rozhodnutiu, ktoré sa týka obdobia od roku 2006 do roku 2011, mohla spoločnosť Inter IKEA Systems presunúť významnú časť ziskov z franšízy do luxemburskej divízie, kde neboli zdanené.A rozhodnutie z roku 2011, prijaté po tom, ako Európska komisia vyhlásila prvú dohodu za nezákonnú, umožnilo, aby sa podstatná časť franšízových ziskov spoločnosti po roku 2011 previedla na jej lichtenštajnskú matku.Nariadenie EÚ prichádza po tom, ako druhý najvyšší európsky súd minulý mesiac podporil metodológiu Komisie v jej prípadoch proti spoločnostiam Fiat a Starbucks.