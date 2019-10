Ministerstvo vnútra zaregistrovalo stranu T. Druckera Dobrá voľba

Na archívnej snímke vpravo Tomáš Drucker a prípravný výbor prináša na Ministerstvo vnútra SR podpisy od občanov so žiadosťou o registráciu politickej strany Dobrá. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 7. októbra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR v pondelok zaregistrovalo stranu exministra zdravotníctva a vnútra Tomáša Druckera s názvom Dobrá voľba. Pre TASR to uviedli z tlačového odboru ministerstva.Strana začiatkom septembra odovzdala na ministerstve takmer 30.000 podpisov od občanov. Na registráciu strany je potrebných minimálne 10.000 podpisov.V tíme Dobrej voľby budú napríklad súčasní poslanci Národnej rady SR Katarína Cséfalvayová a Martin Fedor. S Druckerom budú spolupracovať aj rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská či bývalá novinárka Anna Ghannamová, ktorá pôsobí v sociálnej oblasti. V tíme je aj bývalý šéf Všeobecnej zdravotnej poisťovne Miroslav Kočan.Prioritami strany majú byť témy silnej prorodinnej politiky, spravodlivé zdravotníctvo pre všetkých, dôstojná starostlivosť o seniorov a zraniteľných občanov či fungujúci a poctivý štát.Drucker na septembrovej tlačovej konferencii uviedol, že má výhradu k niektorým ľuďom vo vedení Smeru-SD, predsedu strany Roberta Fica považuje za osobu, s ktorou by mal problém, aby sa zúčastňovala akoukoľvek formou na vedení krajiny. Podotkol však, že spoluprácu so Smerom-SD či stranou Andreja Kisku Za ľudí vylučovať dopredu nebudeNa Slovensku je zaregistrovaných viac ako 150 politických strán a hnutí. Na webstránke MV sú oznámenia o zbieraní podpisov ďalších viac ako 20 vznikajúcich subjektov.