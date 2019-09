EK: Európsky zatykač je efektívny nástroj justičnej spolupráce

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 18. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) zverejnila v stredu kľúčové štatistiky o európskom zatykači. Zdôraznila pritom, že Európsky zatýkací rozkaz (EZR) je od svojho zavedenia v roku 2004 najpoužívanejším nástrojom justičnej spolupráce EÚ v trestných záležitostiach.Podľa správy EK bolo v roku 2016 vydaných 16.636 európskych zatykačov a v roku 2017 ešte viac - 17.491. Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová zdôraznila, že to prispelo k posilneniu bezpečnosti občanov EÚ.uviedla Jourová.Celkovo bolo v roku 2017 vydaných cez hranice viac ako 7000 ľudí podozrivých zo závažnej trestnej činnosti a terorizmu. Tiež došlo ku skráteniu trvania postupu od doby zadržania po rozhodnutie o vydaní podozrivých osôb - v celoeurópskom priemere je to 15 dní, keď osoba súhlasí so svojím vydaním a 40 dní, ak s tým zadržaná osoba nesúhlasí.Členské krajiny EÚ už nemôžu odmietnuť odovzdať svojich občanov do inej krajiny EÚ, ak sa ich občan dopustil závažného trestného činu alebo je podozrivý zo spáchania takéhoto trestného činu v inej krajine EÚ.Od začiatku platnosti EZR v roku 2004 boli zadržaní teroristi zapojený do útokov v Paríži (chytení v Belgicku), útočník na bruselské židovské múzeum (zatknutý vo Francúzsku), nemecký sériový vrah (vystopovaný v Španielsku), pašerák drog z Malty (vydaný Spojeným kráľovstvom) či skupina ozbrojených lupičov hľadaných Talianskom, ktorej členovia boli zatknutí v šiestich rôznych krajinách EÚ.V roku 2017 najviac EZR vydali súdne orgány Nemecka (2600), Maďarska (1376), Talianska (1291) a Francúzska (1271).Na Slovensku bolo v tomto roku vydaných 308 európskych zatykačov, z toho 160 za účelom trestného stíhania. Najviac v súvislosti s trestnými činmi krádeže a kriminality (76) a trestných činmi podvodov a korupcie (66). Ďalšie sa týkali aktivít súvisiacich s obchodovaním s drogami, sexuálnych trestných činov, falšovanie eura, vrážd a napadnutí či obchodovania s ľudskými bytosťami.V uvedenom roku bolo na Slovensku na základe EZR zatknutých 96 osôb, z toho bolo za hranice vydaných 40 osôb a z nich len 28 dobrovoľne súhlasilo so svojim vydaním. Slovenské orgány v roku 2017 využili európsky zatykač aj na zadržanie 33 slovenských štátnych príslušníkov alebo osôb s trvalým pobytom na Slovensku.(spravodajca TASR Jaromír Novak)