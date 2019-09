Europarlament odmietne akúkoľvek dohodu o brexite bez írskej poistky

Na snímke europarlament. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 18. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa po stredajšej vyše trojhodinovej rozprave o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ zaviazali odmietnuť akúkoľvek dohodu o brexite, ktorá nebude obsahovať tzv. írsku poistku.Naznačili, že ďalší odklad brexitu je možný, ak o to požiada britská strana, a spresnili, že zaak k nemu dôjde, bude zodpovedná Británia.Podľa reakcií väčšiny poslancov, ktorí sa k slovu prihlásili po vystúpení predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera, je súčasná dohoda o brexite spravodlivá a vyvážená a poskytuje potrebnú právnu istotu.Poslanci v prijatom uznesení zdôraznili, že EP podporuje, čiže vystúpenie Británie na základe dohody s Európskou úniou. Za tento postoj hlasovalo 544 europoslancov, 126 bolo proti a 38 sa zdržalo hlasovania.Podľa textu uznesenia zaručuje súčasná dohoda o brexite práva a životné istoty tak európskych, ako aj britských občanov, prináša mechanizmus finančného vyrovnania záväzkov Spojeného kráľovstva voči rozpočtu EÚ a rieši žiadosť Londýna o prechodné obdobie po brexite.Okrem tohov rámci írskej poistky poskytuje potrebný mechanizmus na zabezpečenie súčasného režimu hraníc v Írsku, chráni Veľkonočnú dohodu zaručujúcu mier na ostrove a zabezpečuje spoluprácu medzi severom a juhom ostrova.Europoslanci dali najavo ochotu preskúmaťírskej poistky, ktoré by platili len pre Severné Írsko, ak by boli tieto opatrenia právne priechodné a dôveryhodné a v súlade s hlavnými zásadami EÚ. Zároveň však zdôraznili, že europarlament ako inštitúcia neodsúhlasí dohodu o brexite bez írskej poistky.S odkazom na politický vývoj v Spojenom kráľovstve europoslanci zdôraznili, že Briti by mali prevziať plnú zodpovednosť za prípadnýa za vážne následky, ktoré by tento scenár znamenal.EP v tejto súvislosti upozornil, že scenár brexitu bez dohody nezbaví Britániu jej povinnosti a záväzkov v oblasti finančného vyrovnania, ochrany práv občanov a dodržiavania mierovej dohody v Severnom Írsku. To sú základné predpoklady na to, aby europarlament schválil akúkoľvek podobu budúcich - pobrexitových - vzťahov medzi EÚ a Britániou.Zákonodarný zbor Európskej únie dal zároveň najavo, že podporí ďalšie možné predĺženie rokovacieho obdobia o brexite - po dátume stanovenom na 31. októbra -, ak o to požiada vláda Spojeného kráľovstva. Odklad brexitu by však podľa europoslancov nemal mať vplyv na prácu a fungovanie inštitúcií EÚ.Brexit bude jednou z hlavných tém októbrového summitu EÚ v Bruseli. Akúkoľvek dohodu o brexite alebo medzinárodnú dohodu EÚ so Spojeným kráľovstvom bude musieť schváliť Európsky parlament.