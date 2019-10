EK schválila plán Grécka na zníženie zlých úverov v bankách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 10. októbra (TASR) - Európska komisia vo štvrtok podľa očakávania schválila plán Grécka na zníženie tzv. zlých úverov v tamojších bankách až o 30 miliárd eur. A uviedla, že to nie je v rozpore s pravidlami štátnej pomoci.Zdroje z bánk oboznámené s touto záležitosťou už minulý mesiac naznačili, že od Komisie očakávajú zelenú. To im umožní zaviesť systém ochrany aktív, ktorý bankám pomôže zbaviť sa zlých úverov.Cieľom tejto schémy, známej pod názvom Hercules, Asset Protection Scheme (Schéma ochrany aktív Hercules), je znížiť objem zlých alebo zlyhaných úverov, ktoré zaťažujú grécke banky, bez narušenia trhu prostredníctvom vládnych dotácií.uviedla Komisia vo svojom vyhlásení.Banky v Grécku pracujú na redukcii hromady zlých úverov v hodnote približne 80 miliárd eur, ktoré sú pozostatkom finančnej krízy. Tá okresala ekonomiku krajiny približne o štvrtinu (25 %). Zbavenie sa zlých úverov je rozhodujúce pre schopnosť bánk poskytovať pôžičky ekonomike a zvyšovať svoje zisky.Tento plán je podobný talianskemu modelu GACS a je navrhnutý tak, aby veriteľom pomohol zbaviť sa nedobytných pohľadávok tým, že ich "zabalí" do cenných papierov zabezpečených aktívami.Schéma Hercules bude zahŕňať zriadenie účelových nástrojov (special purpose vehicle, SPV), ktoré budú nakupovať nesplácané pôžičky od bánk. Tento predaj by sa financoval prostredníctvom zmeniek vydaných SPV so štátnou zárukou na vysoké tranže, ale zapojenie štátu bude obmedzené, uviedla Komisia.dodala Komisia.dodala.