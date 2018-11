EK: Taliansky rozpočet na rok 2019 porušuje fiškálne pravidlá EÚ

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 16. novembra (TASR) - Návrh rozpočtu Talianska na rok 2019 výrazne porušuje fiškálne pravidlá Európskej únie (EÚ), uviedol podpredseda Európskej komisie (EK) Valdis Dombrovskis a pohrozil Rímu konaním pre nadmerný deficit. Talianska vláda naďalej zmenu rozpočtu odmieta a tvrdí, že požiadavky EK poškodia krajinu.Dombrovskis v rozhovore pre denník Il Sole 24 Ore pohrozil spustením procedúry pre nadmerný dlh proti Rímu. Talianska vláda začiatkom tohto týždňa predložila EK návrh rozpočtu. Odhad rastu aj plánovaný deficit ponechala na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom návrhu, ktorý EK odmietla s argumentom, že porušuje fiškálne pravidlá EÚ a vrátila ho Rímu na prepracovanie.Talianska vláda podľa DombrovskisaJej politika je podľa neho, keďže zvýšila obavy investorov a spôsobila nárast úročenia talianskeho dlhu.Dombrovskis dodal, že EK v minulosti nespustila proti Taliansku procedúru pre nadmerný dlh, pretože rozpočty krajiny boli v súlade s Paktom stability a rastu. Ak to však už nebude platiť, spustenie procedúry budePodľa talianskeho vicepremiéra Luigiho Di Maia partneri z EÚ požadujú rozpočet, ktorý by pre Taliansko znamenalDi Maio uviedol, že vláda sa snaží vyhnúť procedúre pre nadmerný deficit v súvislosti s budúcoročným rozpočtom. Dodal však, že nezmení kľúčové opatrenia, ktoré obsahuje návrh rozpočtu. To by podľa neho znamenaloPremiér Giuseppe Conte povedal pri svojej návšteve Abú Zabí novinárom, že začiatkom budúceho týždňa sa stretne s predsedom EK Jeanom-Claudom Junckerom a pokúsi sa odvrátiť spustenie procedúry.