Zhromaždenia za Slušné Slovensko sa uskutočnia v ôsmich mestách

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 16. novembra (TASR) – Zhromaždenia Za Slušné Slovensko sa v piatok uskutočnia v ôsmich slovenských mestách, Londýne aj Dubline. Ľudia sa zídu na námestiach v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Prievidzi , Žiari nad Hronom, Žiline, Leviciach a Kežmarku, informovali Juraj Šeliga a Karolína Farská z iniciatívy Za slušné Slovensko."V Bratislave sa začne zhromaždenie v piatok o 17.00 h na Námestí SNP. Študenti z iniciatívy Nie je nám to jedno sa stretnú od 16.15 h na Šafárikovom námestí a odtiaľ budú pochodovať na Námestie SNP," uviedli organizátori zhromaždenia v Bratislave. Na námestí vystúpia aktivisti a študenti z novembra 1989 aj novinári. Na účasť na zhromaždeniach vyzvali viacerí herci, ako napríklad Tomáš Maštalír, Kristína Svarinská, Táňa Pauhofová či Alexander Bárta.Od zverejnenia informácií o tom, že organizátorov polícia predvoláva na výsluchy na základe anonymného trestného oznámenia, že organizujú štátny prevrat a platí ich americký miliardár George Soros, organizátorom vyjadrilo podporu množstvo ľudí. Šeliga a Farská priblížili, že za 36 hodín prišlo na transparentný účet takmer 50.000 eur, pričom suma stále stúpa. Aktuálne je tam viac ako 55.000 eur.Organizátori informovali, že ich štvrtkové (15.11.) výsluchy zrušili. "Bolo nám oznámené, že vec bola na základe rozhodnutia prokurátora vecne a miestne odstúpená. Nemáme informácie, aký bude ďalší postup zo strany NAKA alebo prokuratúry a či budú v predvolávaní a výsluchoch pokračovať," napísali na svojom profile na sociálnej sieti. Tvrdenia, že ich niekto riadi, že sú platení zo zahraničia a že sa snažia organizovať štátny prevrat, odmietajú.Zastaviť vypočúvanie aktivistov žiadali aj dve medzinárodné novinárske organizácie - Európske centrum pre slobodu tlače a médií (ECPMF) a Reportéri bez hraníc (RSF). Šokovalo ich, že slovenské inštitúcie sa nechali zatiahnuť do trestných konaní proti odvážnym mladým ľuďom, ktorí žiadajú spravodlivosť za vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.Doterajšie prejavy zo zhromaždení a pochodov Za slušné Slovensko, ktoré sa od 2. marca do 22. júna tohto roka konali v desiatkach miest na Slovensku, ale aj v zahraničí, má verejnosti pripomenúť zborník My sme tí, na ktorých sme čakali. Obsahuje 63 autentických prejavov, kniha bude uvedená v pondelok 19. novembra.