EK vyčíta SR nevykonanie pravidiel EÚ v otázke sexuálneho zneužívania

Bratislava 26. júla (TASR) – Európska komisia (EK) vyčíta Slovensku nezapracovanie smernice z roku 2011, ktorá sa týka boja proti sexuálnemu zneužívaniu, vykorisťovaniu detí a detskej pornografii. EK to oznámila vo štvrtok (25. 7.) vo svojom mesačnom súbore rozhodnutí týkajúcich sa prípadov porušenia legislatívy EÚ.V oblasti "eurokomisia rozhodla o zaslaní formálnych výziev Bulharsku, Litve, Malte, Nemecku, Rumunsku, Slovensku a Švédsku za to, že nevykonali pravidlá EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii. Smernica z roku 2011 zaviedla prísne pravidlá, ktoré kriminalizujú takéto zneužívanie v celej Európe, zaručujú prísne postihy páchateľov a ochranu detských obetí a pomáhajú predchádzať páchaniu takých trestných činov. Dotknuté členské štáty majú dva mesiace na to, aby reagovali na tvrdenia EK o oneskorení zapracovania smernice do vnútroštátneho práva.Zapracovanie tejto smernice má na Slovensku v gescii Ministerstvo spravodlivosti SR. Jeho hovorkyňa Zuzana Drobová reagovala na výzvu komisie s tým, že sa rezort aktuálne so správou oboznamuje.“ uviedla Drobová. Dodala, že termín pre spracovanie stanoviska je stanovený do 8. augusta.