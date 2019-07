Strednú zdravotnícku školu v Prievidzi zrekonštruujú do septembra

Ilustračná snímka. Foto: TASR Daniel Veselský Foto: TASR Daniel Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 26. júla (TASR) - Nová Stredná zdravotnícka škola (SZŠ) v Prievidzi v septembri privíta svojich prvých žiakov. Objekt školy momentálne rekonštruujú za vyše 900.000 eur, stavebné práce by mal dodávateľ ukončiť koncom augusta.," uviedol v piatok počas kontrolného dňa na škole predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.Novú strednú školu na hornej Nitre začne od septembra navštevovať 48 žiakov, ktorí budú chodiť do dvoch tried. Pôvodne sa na školu hlásilo 64 žiakov. "," skonštatoval.Rekonštrukčné práce by mal dodávateľ ukončiť v závere budúceho mesiaca. "," konkretizoval stavebný dozor Ladislav Židek. Rozhodujúce množstvo práce je už podľa neho hotové. Stavebníkom zostávajú dokončovacie práce, respektíve práce, ktoré nie je možné robiť súčasne, aby sa nepoškodili hotové práce.," dodal Baška.Zamestnanie si v novej škole nájde viac ako tretina pedagógov zo zrušeného Gymnázia Ivana Bellu v Handlovej. TSK plánuje v školskom roku 2020/2021 otvoriť aj externé štúdium.