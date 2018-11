EK vyzvala členské štáty, aby odstránili bariéry na jednotnom trhu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 22. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok ocenila úspechy jednotného trhu Európskej únie (EÚ). A vyzvala členské štáty, aby ukázalipotrebnú na odstránenie zvyšných prekážok, ktoré bránia cezhraničnému obchodu.Komisia zverejnila túto správu v čase, keď sa Británia pripravuje opustiť Úniu a aj jednotný trh, ktorý ponúka voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu.V praxi však ešte stále existujú prekážky pri cezhraničnej výmene v rámci EÚ. Komisia predložila rad návrhov, ako ich odstrániť, napríklad prehĺbením integrácie eurozóny a zlepšením štandardov platných v celej EÚ.Ale iba tretina z týchto opatrení, navrhnutých súčasnou Komisiou, bola prijatá, uvádza sa vo vyhlásení EK. Niektoré, napríklad tie, ktoré sa týkajú eurozóny, vyvolali medzi členskými štátmi spory.uviedol podpredseda Komisie Jyrki Katainen.dodala eurokomisárka pre vnútorný trh Elzbieta Bienkowska.Jednou z kľúčových priorít komisie je odstránenie prekážok, ktoré by mohli brzdiť investície v rámci jednotného trhu. Toto je kľúčový cieľ tzv. Junckerovho plánu, investičného projektu, ktorý má zlepšiť prístup malých a stredných podnikov k financiám.Od svojho založenia pred štyrmi rokmi tento plán posilnil hrubý domáci produkt EÚ o 0,6 %, pričom toto číslo by do roku 2020 malo dosiahnuť 1,3 %, uviedla Komisia vo svojom vyhlásení.