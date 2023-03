EKL: Weiss po prehre s Bazilejom: Moje sklamanie je obrovské

Obrovské sklamanie prežíval tréner futbalistov Slovana Bratislava po odvetnom osemfinálovom zápase v EKL. Vladimír Weiss ťažko zo seba dostával slová, ale aj napriek nezvládnutému duelu, v ktorom sa z postupu po rozstrele tešil Bazilej, bol na svojich hráčov hrdý. Medzi osmičku najlepších postúpil šťastnejší tím, čo potvrdil aj tréner švajčiarskeho tímu.





Slovan viedol po prvom polčase 2:0 po góloch Abubakariho a Kucku, no po prestávke znížil Calafiori a v nadstavenom čase vyrovnal Amdouni. V rozstrele sa "belasí" presadili iba raz, zatiaľ čo hostia premenili štyri pokusy. "Hrali sme najlepší zápas za uplynulé dva roky a nešťastne dopadol. Hráči išli na dno svojich síl, ale bohužiaľ, dva lacné góly nás stáli postup. Je to pre nás športová tragédia. Za stavu 2:0 sme mali dve-tri situácie, kedy sme mohli zlomiť zápas, ale hráčom chcem poďakovať za výkon, aj tréner hostí povedal, že postúpil šťastnejší. Hráčom som povedal v kabíne, že nás tento zápas nemôže dostať emočne na kolená, musíme sa sústrediť na ligu. Ale moje sklamanie je obrovské," uviedol Weiss na pozápasovej tlačovej konferencii.Oba zápasy Slovana s Bazilejom sa podobali. Vo Švajčiarsku boli domáci v prvom polčase lepší, potom sa karta obrátila. Teraz sa stalo to isté. Slovan v prvom polčase udával tón hry, po prestávke sa hostia zlepšili. "Hovoril som chalanom cez polčas, že musíme ustáť prvý tlak, že aj možno dostaneme gól, ale nesmie nás to zlomiť. Žiaľ, dostali se na K.O. a je na nás, či vstaneme. Chceli sme postúpiť," povedal Weiss.Gól na 2:2 ide na vrub brankára Adriána Chovana, strela Amdouniho nebola nechytateľná. Brankár Slovana však išiel skoro na zem a lopta ho preskočila. Do rozstrelu poslal tréner Weiss náhradníka Trnovského, ale tento ťah nevyšiel. "Aďo je veľmi dobrý človek. Ja som mu pred zápasom povedal, že si asi zachytá viac ako inokedy. Ale stalo sa. Nezatracujeme ho, je to člen tímu. Trnovský chytá penalty lepšie ako Aďo, preto sme som ho nasadil."Tréner Slovana prežíval pozápasové minúty veľmi emotívne, štvrtkový nezdar na neho doľahol, ale myslí už na ďalšie dni. Jeho tím teraz bude bojovať o titul vo Fortuna lige, v tabuľke je druhý so štvorbodovým mankom na Dunajskú Stredu. "Ja mužstvu verím. Nie je to prvá takáto situácia v mojej kariére. Musíme sa s tým vyrovnať, sklamania je obrovské. Mohli sme byť medzi najlepšími, ale podali sme vynikajúci výkon. Ale to je futbal a taký je náš údel. Moja úloha teraz je, aby sme zvládli zajtrajší tréning a najbližší zápas v Podbrezovej. Liga bude ťažká a zaujímavá, pre nás je teraz každý zápas ako keby finále."