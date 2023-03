Feyenoord aj s Hanckom dal Šachtaru sedem gólov a postúpil

Futbalisti Feyenoordu Rotterdam v zostave aj s Dávidom Hanckom si s prehľadom zaistili postup do štvrťfinále Európskej ligy. V osemfinálovej odvete na domácom ihrisku zdolali Šachtar Doneck hladko 7:1. Slovenský obranca odohral celý duel.





Európska liga - osemfinále, odvety:

Líder holandskej Eredivisie si z ihriska súpera priviezol remízu 1:1, no na De Kuipe od úvodu koncertoval. V 9. min stál na konci výborne zvládnutého protiútoku mexický útočník Santiago Gimenez. Ďalší rýchly prechod do útoku predviedli domáci v 24. min a Orkun Kökcü presne namieril k žrdi - 2:0. Turecký stredopoliar vzápätí pridal ďalší presný zásah, v 38. min premenil penaltu. Feyenoord nepustil nohu z plynu ani po zmene strán a pridal ďalšie štyri góly. Dvakrát sa trafil marocký útočník Oussama Idrissi.Nemecký Freiburg potreboval doma vymazať proti Juventusu jednogólovú stratu, no výrazne mu skomplikoval situáciu Manuel Gulde. Nemecký obranca uvidel tesne pred prestávkou po ruke v šestnástke druhú žltú kartu a oslabil mužstvo. Pokutový kop nekompromisne premenil Dušan Vlahovič. V úplnom závere ešte pridal poistku Federico Chiesa. Fenerbahce Istanbul bol pri odstraňovaní manka z prvého zápasu proti FC Sevilla úspešnejší, no potreboval dobehnúť stratu dvoch gólov. Prvý krok úspešne zvládol ekvádorský kanonier Enner Valencia, keď v 41. min skóroval z penalty. Druhý však už neprišiel a ďalej ide rekordný šampión súťaže.Manchester United si na pôdu druhého sevillského tímu Betisu priniesol pohodlný trojgólový "vankúš" a duel zvládol. Náskok ešte zveľadil Marcus Rashford v 56. min presne umiestnenou strelou k žrdi spoza šestnástky. Žreb štvrťfinále je na programe v piatok 17. marca o 13.00 h.



Fenerbahce Istanbul - FC Sevilla 1:0 (1:0)



Gól: 41. Valencia (z 11 m)



/prvý zápas 0:2, postupuje Sevilla/







SC Freiburg - Juventus Turín 0:2 (0:1)



Góly: 45. Vlahovič (z 11 m), 90.+5. Chiesa, ČK: 44. Gulde (Freiburg) po 2. ŽK



/prvý zápas 0:1, postupuje Juventus/







Betis Sevilla - Manchester United 0:1 (0:0)



Gól: 56. Rashford



/prvý zápas 1:4, postupuje United/







Feyenoord Rotterdam - Šachtar Doneck 7:1 (3:0)



Góly: 24. a 38. Kökcü, 49. a 60. Idrissi, 9. Gimenez, 64. Džahanbachš, 67. Danilo - 87. Kelsy



(za domácich D. Hancko odohral celý duel)



/prvý zápas 1:1, postupuje Feyenoord/