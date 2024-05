Ekocentrum v Čunove získalo od prezidentky zelenú pečať, budova splnila náročné kritériá

Úspešná rekonštrukcia budovy

Ocenenie úsilia

21.5.2024 (SITA.sk) - Zrekonštruovaný kaštieľ v Čunove, v ktorom Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vybudoval nadnárodné Ekocentrum, v utorok navštívila prezidentka SR Zuzana Čaputová . Župnému environmentálno-vzdelávaciemu centru udelila Prezidentskú zelenú pečať.Ako pripomenula hovorkyňa BSK Lucia Forman , župa schátraný kaštieľ s pomocou eurofondov komplexne zrekonštruovala a zrevitalizovala aj záhradu. Náklady na stavebné práce a expozičné priestory dosiahli viac ako 4,2 milióna eur.„Som nadšená úspešnou rekonštrukciou budovy, za ktorú som udelila Prezidentskú zelenú pečať. Tú udeľujeme výnimočne stavbám a rekonštrukciám obnovy verejných budov, ktoré splnia náročné kritériá. Táto budova ich splnila a potvrdila ich aj svojím účelom, a to ekovýchovou. Je tu množstvo interaktívnych expozícií, a to nielen pre mladú vekovú skupinu, ale aj dospelých,“ uviedla Čaputová.V budove sa nachádza interaktívna náučná expozícia zameraná na rôzne oblasti prírodného dedičstva regiónu.Zaujímavosti sa návštevníci dozvedia napríklad o bobroch, zistia, ako vidí hmyz, a prostredníctvom virtuálnej reality sa môžu plaviť lužným lesom Dunaja. V záhrade návštevník nájde biotopové jazierko, altánok, záhradku s bylinkami, exteriérovú učebňu a informačné panely.„Som hrdý na to, že sme národnú kultúrnu pamiatku zrekonštruovali a zriadili tu niečo, čo v kraji a na Slovensku absentovalo. Ocenenie Prezidentskej zelenej pečate je ocenenie úsilia, ktoré sme do tohto projektu vložili. Na Slovensku zatiaľ neexistuje budova podobného typu, ktorá by pečať získala a ani takéto centrum. Vytvorili sme niečo nové, v podstate multifunkčný priestor v oblasti environmentálneho vzdelávania a výchovy,“ ozrejmil predseda BSK Juraj Droba Dlhodobým cieľom Ekocentra je podľa Forman koordinácia environmentálno-vzdelávacích centier v kraji a poskytovanie metodickej podpory v oblasti environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety.