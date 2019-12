EKOLOGICKÉ KATASTROFY 2019: Horiaci Amazonský prales a Sibír, záplavy

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

ROK 2019

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na leteckej snímke ruského ministerstva pre mimoriadne situácie je lesný požiar v regióne Krasnojarsk na východe ruskej Sibíri. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke je odlesnené územie Amazonského pralesa v brazílskom štáte Para na severe krajiny. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na satelitnej snímke Ruskej vesmírnej agentúry Roscosmos z 21. júla 2019 je lesný požiar v regióne Krasnojarsk na východe ruskej Sibíri. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ilustračná snímka.. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Adriána Antošková Foto: TASR/Adriána Antošková

Dvaja členovia oddielu civilnej obrany sapokúšajú postaviť mostík pre chodcov na zaplavenom brehu jazera Lago Maggiore. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mrak hustého dymu z lesných požiarov vyčíňajúcich po celom austrálskom štáte Nový Južný Wales zahalil metropolu Sydney a jej okrajové štvrte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Obyvatelia jedného zo slumov v Kapskom Meste. Archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke muž kráča po moste na zaplavenej ulici v Benátkach. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hustý dym z lesných požiarov obklopuje budovu opery v austrálskom Sydney. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Situácia po povodni na tokoch riek Hornád a Hnilec. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Na snímke hasenie lesného požiaru v Koorainghate v austrálskom štáte Nový Južný Wales (NSW). Austrálsky štát Nový Južný Wales (NSW), kde sa nachádza aj najľudnatejšie mesto krajiny Sydney, vyhlásil v pondelok v súvislosti s očakávanými katastrofickými požiarnymi stav núdze, ktorý bude platiť sedem dní. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Svet 23. decembra (TASR) – TASR prináša prehľad vybraných ekologických katastrof a iných udalostí s negatívnym vplyvom na životné prostredie na Slovensku i vo svete v roku 2019.- Malajzijská vláda nariadila zatvoriť 111 škôl na juhu krajiny v súvislosti s priotrávením sa niekoľkých stoviek ľudí metánom, ktorý sa uvoľňoval z rieky Kim Kim pretekajúcej okolím mesta Johor Bahru (vysl. džohor). Predpokladá sa, že išlo o dôsledok znečistenia chemickým odpadom, ktorý nezákonne skončil v rieke.- Rekordné množstvo mŕtvych delfínov vyplavilo v priebehu niekoľkých mesiacov na francúzskom atlantickom pobreží po tom, ako uviazli v rybárskych sieťach. Pozdĺž pobrežia voda vyplavila približne 1200 malých veľrybotvarých cicavcov, pričom 90 percent z nich boli delfíny obyčajné.- Až miliónu druhov živočíchov a rastlín hrozí vyhynutie, niektorým dokonca v priebehu najbližších desaťročí. Vyplynulo to zo správy OSN venujúcej sa problematike ničenia prírodných zdrojov. Z odhadovaných ôsmich miliónov druhov na svete až jeden milión vymiera obrovskou rýchlosťou, ktorá je desať až stonásobne vyššia, než za posledných desať miliónov rokov. Ide o prvú zhrňujúcu správu OSN o stave prírody za 15 rokov.– Na Slovensku každoročne pribudne 11.000 novodiagnostikovaných astmatikov. Podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) bolo ku koncu roka 2017 v odborných ambulanciách sledovaných viac ako 325.000 takýchto pacientov. Podľa odborníkov vývoj chorobnosti súvisí najmä s klimatickými zmenami a zhoršujúcim sa životným prostredím.- Na nórskom súostroví Špicbergy objavili v ostatnom čase približne 200 sobov, ktoré uhynuli od hladu. Podľa Nórskeho polárneho inštitútu (NPI) za nezvyčajne vysoký počet uhynutých zvierat môže klimatická zmena.- Lesné požiare na ruskej Sibíri dosahujú veľké rozmery pravidelne, ich rozsah v roku 2019 však bol natoľko bezprecedentný, že môže mať dlhodobý vplyv na životné prostredie. Ochranári varovali pred katastrofou, pretože požiare pohlcujú milióny hektárov porastov a zahlcujú celé mestá čiernym dymom a škodlivými výparmi a môžu tiež urýchliť roztápanie Arktídy.- O 278 percent sa v júli v porovnaní s vlaňajškom zrýchlilo odlesňovanie brazílskeho amazonského pralesa. Vyplýva to z oficiálnych údajov Národného ústavu pre výskum vesmíru (INPE). Vládna agentúra INPE, ktorá sa o rozsahu tohto problému sporí s prezidentom Jairom Bolsonarom, uviedla, že za mesiac bolo zničených približne 2250 štvorcových kilometrov pralesa. Šéf INPE Ricardo Galvao bol po nezhodách s Bolsonarom prepustený z funkcie.- Na Sibíri aj naďalej vyčíňali lesné požiare. Na Sibíri horelo v tom čase vyše 200 požiarov na celkovej ploche približne 280.000 hektárov. Podľa údajov organizácie Greenpeace požiare v Rusku od začiatku roka zničili už približne 13,4 milióna hektárov lesa, čo je väčšia plocha, než akú zaberá Grécko.- Za predošlé tri mesiace uhynulo v Brazílii viac ako 500 miliónov včiel. V štáte Rio Grande do Sul sa našlo 400 miliónov uhynutých včiel, pričom masový úhyn hlásili včelári v štyroch štátoch. Odborníci za úhyn včiel vinia používanie pesticídov.- V pitnej vode zo Žitného ostrova sa nachádzajú mikroplasty vo veľkosti 75 mikrometrov, aj keď len osem častíc na liter. Zistili to aktivisti z občianskeho združenia Za našu vodu. Sedemdesiatpäť mikrometrov je hrúbka ľudského vlasu.povedal člen združenia Dušan Velič.- Egyptské prímorské mesto Alexandria čelí novej hrozbe v podobe klimatickej zmeny. Stúpajúca hladina mora zvyšuje riziko záplav chudobnejších štvrtí a archeologických nálezísk, čo donútilo tamojšie úrady, aby vybudovali betónové bariéry na mori. Alexandria je náchylná na stúpanie hladiny mora spôsobené globálnym otepľovaním a topením ľadovcov.- K mohutnému zosuvu skál, ktorý v oblasti najvyššieho končiara Rakúska zabil turistu a zranil ďalších dvoch ľudí, mohlo dôjsť v dôsledku roztápajúcej sa hlboko zmrazenej pôdy, tzv. permafrostu. V blízkosti vrcholu Grossglockner s výškou 3798 metrov sa uvoľnilo 500 kubických metrov skál so šírkou 50 metrov, ktoré dopadli na chodník. V dôsledku otepľovania sa hranica trvalo zamrznutej pôdy posunula z 2400 metrov do nadmorskej výšky 2700 metrov.- Osud pobrežných oblastí sveta a stoviek miliónov ich obyvateľov závisí od ľadového masívu v západnej Antarktíde, ktorý môže zvýšiť hladinu svetového oceánu najmenej o tri metre, pričom nie je otázkou "či", ale "kedy". Konštatoval to Anders Levermann, profesor z Postupimského ústavu pre výskum vplyvu klimatických zmien (PIK).- Viac než polovici druhov stromov, ktoré rastú len v Európe, hrozí vyhynutie. Vyplynulo to zo štúdie Medzinárodnej únie pre ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN). Stromy sú podľa nej pod tlakom inváznych škodcov, nadmerného výrubu i rozvoja miest. Z Európy by mohlo zmiznúť 42 percent z celkovo 454 druhov stromov typických iba pre tento kontinent.- Na severe Talianska spôsobili prudké búrky záplavy. Hladina rieky Pád stúpla za 24 hodín o vyše 3,5 metra. Hladina jazera Maggiore (Lago Maggiore) sa takisto blíži k historickej výške. Taliansko zažívalo od začiatku jesene vyše tri búrky denne, čo je o 18 percent viac v porovnaní s rokom 2018. Juh krajiny sužovali horúčavy a sucho.- Až stovky koál pravdepodobne uhoreli zaživa pri lesnom požiari, ktorý sa v oblasti východného pobrežia Austrálie vymkol spod kontroly.- Rekordných 45 miliónov ľudí v južnej časti Afriky môže počas nasledujúceho polroka čeliť vážnemu nedostatku potravín. Počas vegetačného obdobia panuje v centrálnych a západných oblastiach najhoršie sucho za uplynulých 35 rokov. Okrem toho cyklón Idai, jeden vôbec z najničivejších tropických cyklónov zaznamenaných v Afrike a na južnej pologuli, v marci tohto roka pripravil o život vyše 1300 ľudí.- V Pantanale, najväčšom mokraďovom území na svete, vyčíňali najhoršie požiare za posledné roky, postihli plochu takmer 50.000 hektárov. Podľa brazílskeho Národného inštitútu pre výskum vesmíru (INPE) bolo od začiatku roka identifikovaných 8479 požiarov — najviac za uplynulých 12 rokov.- Talianska vláda vyhlásila stav núdze v Benátkach, ktoré postihli najhoršie záplavy za uplynulých 50 rokov, aby tak mohla uvoľniť finančné prostriedky na obnovu tohto historického mesta.- Hasiči bojovali so stovkami lesných požiarov po celej Austrálii, pričom desiatky ďalších požiarov vznikli v nových lokalitách. Hustý dym zahaľoval najľudnatejšie mesto Sydney už tretí deň a obyvateľov vyzvali, aby nepúšťali svoje deti von. Požiare vo viacerých austrálskych štátoch ohrozovali tisíce ľudí a vyžiadali si dovtedy šiestich mŕtvych. Spálili približne milión hektárov územia poľnohospodárskej pôdy a buša a zničili 600 domov.– Odpad, ktorý sa po dažďoch nahromadil v Prielome Hornádu v Slovenskom raji, nepochádzal od turistov, ale od obyvateľov okolitých obcí. Kým odpadkov na turistických chodníkov ubúdalo, situácia s odpadom vo vode bola v oblasti horšia než kedykoľvek predtým.- Najmenej osem lesných požiarov horiacich už niekoľko týždňov severne od Sydney sa spojilo a podľa austrálskych hasičov vytvoriloohrozujúci domy na okraji mesta. Požiare pri Sydney v tom čase spálili územie s rozlohou približne 335.000 hektárov.