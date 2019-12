Takéto sú výnimky na dojazd pre nákladné autá počas sviatkov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jozef Ďurník Foto: TASR - Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. decembra (TASR) - Polícia povolila výnimky na dojazd pre vodičov nákladných áut, a to v dňoch od 24. decembra do 1. januára 2020. Informuje o tom na sociálnej sieti.priblížila polícia.Upozorňuje však, že ak si to bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky vyžiada, policajt bude aj napriek tejto výnimke oprávnený zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas, alebo mu prikázať smer jazdy.