Ekologický a udržateľnejší model hospodárstva nebude ľahké zaviesť, no podľa Čaputovej je to nevyhnuté

prezidentky

Kľúčovú úlohu bude mať súkromný sektor

Proces musí byť spravodlivý pre všetkých

prezidentky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.5.2021 (Webnoviny.sk) - Zaviesť ekologickejší a udržateľnejší model hospodárstva nebude podľaSR Zuzany Čaputovej ľahké, no je to nevyhnutné. Uviedla to v stredu vo svojom príhovore na úvod Delfského ekonomického fóra, ktoré sa konalo online. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec.Zároveň zdôraznila, že kľúčovú úlohu v tomto úsilí bude mať aj súkromný sektor. Tiež vyzvala na spravodlivú hospodársku súťaž, na podporu tých, ktorí prichádzajú s novými a inovatívnymi prístupmi a na investície do výskumu a vývoja.Podotkla, že aj po ústupe pandémie je potrebné mať na pamäti, že svet sa radikálne mení a rozhodnutia viac ako kedykoľvek predtým zásadne ovplyvňujú budúcnosť.„Práve pandémia nám pripomenula, aké krehké je životné prostredie a naše zdravie, ale zároveň nám ukázala silu vedy a inovácií, faktov a spolupráce. Naučila nás, že ak budeme spolupracovať, dokážeme prekonať každú výzvu. Táto lekcia je dôležitá aj v kontexte snahy zaviesť ekologickejší a udržateľnejší model hospodárstva,“ uviedla Čaputová.Ako ďalej dodala, zodpovednosťou lídrov je zaistiť, aby bol tento proces čo najviac spravodlivý pre všetkých. Príležitosť na transformáciu celej spoločnosti cez investície do inovatívnych riešení, vysporiadanie sa s dlhodobými environmentálnymi výzvami a zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu ponúkajú podľaaj prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR.