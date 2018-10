Ekonomická diplomacia má podporiť slovenských podnikateľov vo svete

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Trenčín 8. októbra (TASR) - Úlohou ekonomickej diplomacie je podpora slovenských podnikateľov vo svete. Diskusia sa však podľa štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáša Parízka musí začať doma.Ako uviedol v pondelok na Klube regionálnej obchodnej a priemyselnej komory v Trenčíne, úlohou ekonomickej diplomacie je vyhľadávať príležitosti v krajine pôsobenia a zároveň poznať potenciál Slovenska vo výrobe, službách aj inováciách.uviedol Parízek na podujatí, ktoré je súčasťou aktivity Spolu pre Slovensko.Slovenský zahraničný obchod sa opiera o oblasti, ktoré majú dlhodobý potenciál – tradičné strojárstvo, obranný priemysel a energetika, alebo novodobé oblasti, akými sú IT bezpečnosť, moderné technológie a obnoviteľné zdroje. Stále však zostáva množstvo odvetví, ktoré majú potenciál expandovať do zahraničia, či už samostatne, alebo v konzorciách. V súčasnosti vznikajú obchodné príležitosti v medzinárodných tendroch a výzvach v humanitárnej pomoci, najmä v mimoeurópskych krajinách a v oblasti dodávok pre vládu.uviedol na stretnutí Boris Paulen, predseda predstavenstva Trenčianskej regionálnej komory.Skúsenosti vo financovaní a poisťovaní exportných aktivít za dve dekády predstavila Monika Kohútová, generálna riaditeľka Eximbanky. Podľa nej nadpolovičnú hodnotu pridanej hodnoty na Slovensku tvoria malé a stredné podniky a reprezentujú tri štvrtiny pracovného trhu.Ako uviedol Jozef Troják, výkonný riaditeľ SARIO, slovenské podniky sa prostredníctvom národných projektov môžu prezentovať na veľtrhoch a výstavách v zahraničí a nadväzovať kontakty na odborných podujatiach, zameraných teritoriálne alebo segmentovo.Zástupcovia firiem a profesionálnych združení majú možnosť účasti v podnikateľských misiách pri zahraničných cestách štátneho tajomníka, či dokonca proaktívne navrhovať ich zameranie. Cez Podnikateľské centrum MZVaEZ SR môžu požiadať o podporu pri lokálnych kontaktoch a hodnotení zahraničných partnerov.Diskusie v Žiline, Košiciach a Trenčíne potvrdzujú zhodnú skúsenosť v regiónoch – malé a stredné slovenské firmy svoje exportné príbehy iba začínajú a potrebujú nielen skúsenosti a financie, ale aj odvahu vykročiť touto cestou. Cieľom projektu Spolu pre Slovensko. Z regiónov do sveta je spájať príležitosti a možnosti.