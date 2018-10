Nobelovu cenu za ekonómiu získali Američania W. Nordhaus a P. Romer

Paul Romer, archívna snímka. Foto: TASR/AP Paul Romer, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Štokholm 8. októbra (TASR) - Američania William Nordhaus a Paul Romer získali cenu Nobelovho hospodárstva za rok 2018 za prácu o integrácii zmeny klímy a technologických inovácií do ekonomických analýz. Oznámila to v pondelok švédska Kráľovská akadémia vied, ktorá cenu udeľuje.Nordhaus z univerzity Yale, bol prvým, kto vytvoril kvantitatívny model, ktorý opísal interakciu medzi hospodárstvom a klímou, uviedla akadémia.Romer zo Stern School of Business na univerzite v New Yorku ukázal, ako hospodárske sily riadia ochotu firiem produkovať nové myšlienky a inovácie, položiť základy pre nový model rozvoja, známy ako teória endogénneho rastu."Ich zistenia výrazne rozšírili rozsah ekonomických analýz vytvorením modelov, ktoré vysvetľujú, ako trhová ekonomika interaguje s prírodou a vedomosťami," uviedla vo vyhlásení akadémia.