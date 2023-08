Ekonomická nálada na Slovensku sa opäť zlepšila aj v stavebníctve, opačná situácia však nastala v jednom sektore

Indikátor ekonomického sentimentu vzrástol

30.8.2023 (SITA.sk) -sa po troch mesiacoch poklesu v auguste opäť zlepšila. Do výsledku sa premietlo najmä výrazné zvýšenie dôvery v priemysle, optimizmus prejavili aj podnikatelia v stavebníctve.Opačná bola situácia v obchode a službách, v oboch prípadoch klesla ekonomická nálada na najnižšiu úroveň od prvého štvrťroka 2021. Dôvera spotrebiteľov sa výraznejšie nezmenila, zaznamenala len nepatrný pokles. Informoval o tom Štatistický úrad SR Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) vzrástol o 3,2 bodu na úroveň 92,2. Zlepšenie nastalo vplyvom priaznivejších hodnotení dvoch z piatich zložiek indikátora. Optimistickejší boli najmä podnikatelia v priemysle, zlepšenie nálady prejavili druhý mesiac po sebe, pričom aktuálny nárast bol dvojciferný.Pozitívnejšie boli naladení aj podnikatelia v stavebníctve. Naopak, ekonomická nálada sa zhoršila v obchode, službách a nepatrne aj u spotrebiteľov. Ekonomická nálada sa zlepšila aj v porovnaní s minulým rokom, a to o 1,3 bodu. Za dlhodobým priemerom indikátor zaostával o 9,8 bodu.Ekonomická nálada sa meria piatimi čiastkovými indikátormi, ktoré vyjadrujú očakávania a dôveru podnikateľov v štyroch odvetviach, a to v priemysle, stavebníctve, obchode a v službách a u spotrebiteľov.Čiastkové indikátory sa pohybujú na stupnici od -100 bodov (maximálne pesimistické odpovede) do +100 bodov (maximálne optimistické odpovede).Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v auguste vzrástol o 11,7 bodu na hodnotu -2,7. Vývoj indikátora výrazne ovplyvnil rast očakávanej priemyselnej produkcie, najmä vo výrobe dopravných prostriedkov, strojov a zariadení inde nezaradených a v chemickom priemysle. Indikátor dôvery v službách v auguste klesol na najnižšiu úroveň za posledných dva a pol roka.Oproti minulému mesiacu sa znížil o 4 body na hodnotu -5. Spotrebiteľská atmosféra v auguste sa oproti predchádzajúcemu mesiacu výraznejšie nezmenila. Indikátor spotrebiteľskej dôvery bol na úrovni -21,1, oproti minulému mesiacu sa znížil len nevýrazne o 0,4 bodu.Indikátor dôvery v obchode, rovnako ako indikátor dôvery v službách, klesol v auguste na dlhodobo najnižšiu úroveň. Pri poklese o 4,3 bodu bola jeho hodnota 1,7, čo je najmenej od februára 2021.Indikátor dôvery v stavebníctve po troch mesiacoch poklesu v auguste medzimesačne opäť vzrástol. Hodnota indikátora sa zvýšila o 3 body na úroveň -6. Podnikatelia priaznivejšie hodnotili celkovú úroveň objednávok, predovšetkým v podnikoch uskutočňujúcich špecializované stavebné práce.