Ministerstvo práce chce pomôcť dôchodcom v hmotnej núdzi, navrhuje dve opatrenia

30.8.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo práce a sociálnych vecí navrhuje zlepšiť finančnú situáciu dôchodcov, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Vláda by mala čoskoro rokovať o legislatívnom návrhu, ktorým rezort reaguje na zvýšenú mieru inflácie a vysoký rast cien energií.Suma, o ktorú sa v tomto roku zvýšili dôchodky , úrazová renta, pozostalostná úrazová renta a rodičovský príspevok , sa pre osoby v hmotnej núdzi nemá považovať za príjem. Zámerom rezortu práce je, aby sa vzhľadom na zvýšenie dôchodkov neznižovala pomoc v hmotnej núdzi, resp. táto pomoc nezanikla.„Za príjem na účely posúdenia a poskytnutia pomoci v hmotnej núdzi sa bude považovať výška napríklad dôchodkovej dávky platná do 31. decembra 2022, teda bez jej zvýšenia od 1. januára 2023, resp. vo výške, ktorá bola prvýkrát priznaná v roku 2023," uviedlo ministerstvo práce.Druhým opatrením je, aby vyplatenie jednorazovej inflačnej pomoci nemalo žiaden negatívny vplyv na poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu.Ide o tzv. inflačnú pomoc vyplatenú jednorazovo v niektorých mesiacoch v kalendárnom roku 2022, a to prostredníctvom opakovaného príspevku náhradnému rodičovi, pomoci v hmotnej núdzi, peňažného príspevku na opatrovanie a náhradného výživného.Túto pomoc poskytol osobám štát z dôvodu výraznej inflácie, ktorá vznikla v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie ako aj v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine.