Ekonomické dopady pandémie budú obrovské, až pol miliardy ľudí sa môže ocitnúť na hranici chudoby

Ekonomická kríza bude horšia ako zdravotná

Viac k téme Ekonomické dopady koronavírusu

Kríza zasiahne všetky kontinenty

Viac o téme Koronavírus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.4.2020 (Webnoviny.sk) - Ekonomické dôsledky nového koronavírusu by mohli zvýšiť počet chudobných ľudí na svete o pol miliardy. Vyplýva to zo štúdie Organizácie Spojených národov (OSN), ktorá sa zamerala na finančné a ľudské dopady pandémie. Išlo by pritom o prvý prípad globálneho nárastu chudoby za posledných 30 rokov, vyplýva zo správy.Zistenia prichádzajú pred budúcotýždňovými kľúčovými stretnutiami zástupcov Svetovej banky , Medzinárodného menového fondu a ministrov financií skupiny najväčších ekonomík sveta G20 Štúdiu vypracovali experti z King's College London a Australian National University (ANU). "Ekonomická kríza bude pravdepodobne ešte vážnejšia než zdravotná kríza," upozorňuje v tejto súvislosti Christopher Hoy z ANU.Správa odhaduje celosvetový nárast počtu chudobných o 400 až 600 miliónov. Vírus tak môže ohroziť aj Cieľ udržateľného rozvoja stanovený OSN, ktorým je odstránenie chudoby do roku 2030.V čase, keď sa pandémia skončí, by však mohla žiť v chudobe až polovica 7,8-miliardovej populácie sveta.Okolo 40 percent nových chudobných by sa mohlo vyskytovať vo východnej Ázii a Tichomorí a asi tretina v subsaharskej Afrike a južnej Ázii.Miliardy ľudí v chudobných krajinách totiž nemajú v ťažkých časoch žiadnu podporu v podobe štátnej pomoci.