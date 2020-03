Ekonomické návrhy SaS hodnotí analytik pozitívne, ale nemusia zastaviť všetky dopady koronavírusu

Balíček by mal upokojiť podnikateľov

Spoločnosť nemôže fungovať, ak ľudia nepracujú

Civilizovaná spoločnosť podľa riaditeľa INEKO nemôže fungovať, ak ľudia nepracujú.

uviedol. Dovtedy sa podľa Goliaša treba pripraviť na ochranu a boj s koronavírusom.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.3.2020 (Webnoviny.sk) - Opatrenia navrhované stranou SaS, ktoré v sobotu na sociálnej sieti predstavil šéf finančného výboru NR SR za stranu SaS Marián Viskupič, hodnotí analytik Nadácie F. A. Hayeka Martin Reguli pozitívne."V prvom rade je snaha priniesť opatrenia na minimalizáciu dopadov na malé a stredné podniky cez rôzne formy úľav v odvodoch alebo úveroch," uviedol pre agentúru SITA.Druhým pozitívom, ktoré je naznačené vo viacerých opatreniach, je podľa neho snaha o odstraňovanie podnikateľských prekážok a vytváranie zmien, ktoré by mohli zlepšiť podnikateľské prostredie po skončení tých najprísnejších opatrení. "Celkovo je teda vidieť snahu novej vlády pristupovať k dvojitému riešeniu tejto situácie pre podnikateľov," skonštatoval Reguli.Kladne analytik hodnotí návrh umožniť zamestnávateľovi prejsť na náhradu mzdy vo výške 60 percent z platu v prípade prekážok na strane zamestnávateľa, bez predošlého súhlasu odborov, či umožniť vyhlásenie celozávodnej dovolenky, resp. nariadenie hromadného čerpania dovolenky bez predchádzajúceho súhlasu zástupcov zamestnancov, avšak s ich informovaním aspoň 3 dni pred začatím.Odstupné by sa podľa návrhu SaS vyplácalo v mesačných splátkach. Okrem toho by sa zjednodušili podmienky na poskytovanie príspevku na udržanie pracovných miest podľa zákona o službách zamestnanosti."Tieto opatrenia sú z kategórie opatrení na zníženie nákladov zamestnávateľov a kompenzovanie výpadku príjmov, hodnotím ich ako kroky pozitívnym smerom," povedal analytik Nadácie F. A. Hayeka. Otázne podľa neho je, či budú tieto kroky dostatočné na udržanie podnikov pri živote."Celkovo teda tento balík môže pôsobiť upokojujúcejšie pre podnikateľov, to však neznamená, že dokáže zastaviť všetky dopady v prípade, ak karanténny stav bude trvať viac ako mesiac alebo dva," upozornil. Vláde by odporúčal zamerať sa na znižovanie nákladov zamestnávania, odbremenenie od administratívy a efektívne opatrenia na umožnenie ich opätovného fungovania.Opatrenia, ktoré liberáli navrhujú v oblasti zamestnávania, sú podľa riaditeľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Petra Goliaša správne. "Pomôžu zvýšiť pružnosť pracovného trhu," uviedol pre agentúru SITA.Akútne potrebné sú podľa neho opatrenia na posilnenie likvidity postihnutých ľudí a firiem. "To znamená najmä odklad splácania daní a odvodov a tiež záväzkov z úverov. Zvážiť treba aj zvýhodnené preklenovacie úvery pre firmy, aby vydržali najhoršie obdobie," odporučil."V priebehu pár týždňov preto bude nevyhnutné postupne rozhýbať ekonomiku, otvoriť školy a obchody, znova spustiť výrobu vo firmách,""To znamená najmä zabezpečiť materiálne aj personálne kapacity zdravotníckych zariadení, zaviesť masívne testovanie, aby sme včas odhalili čo najviac šíriteľov nákazy a zaviesť prísne ochranné opatrenia rizikových skupín, teda najmä starších ľudí," dodal riaditeľ INEKO.