Minister Mikulec nevylúčil núdzový stav pre celé Slovensko, ale rozhodnúť musí ústredný krízový štáb

23.3.2020 - V rámci boja proti pandémii koronavírusu by sa na Slovensku mala zlepšiť výmena informácií medzi jednotlivými ministerstvami a špecialistami, aby sa uľahčilo rozhodovanie Ústredného krízového štábu SR. Pri príchode na pondelkové zasadnutie štábu to povedal minister vnútra Roman Mikulec.„Aby sa jednoducho zriadilo nejaké operatívnejšie centrum, ktoré bude vyhodnocovať a analyzovať informácie v reálnom čase, tak ako prichádzajú a aby to centrum potom mohlo dávať odporúčania ústrednému krízovému štábu," povedal.Pokiaľ ide o prípadné vyhlásenie núdzového stavu pre celé územie SR, spojené napríklad s obmedzením slobody pohybu alebo povinným nosením rúšok po vzore ČR, podľa Mikulca to môže byť jedným z riešení momentálnej situácie.Dodal však, že by o tom na základe relevantných informácii mal rozhodnúť krízový štáb.Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia výchovno-vzdelávacích zariadení od 16. marca na 14 dní.Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva.Zatvorené sú maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami, pričom sa to netýka potravín, drogérií, lekární či vybraných služieb, akými sú napríklad banky či poisťovne. Aktuálne je na Slovensku potvrdených 185 prípadov koronavírusu.