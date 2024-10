Ekonomicky najaktívnejšou skupinou na Slovensku sú päťdesiatnici, celkovo pracuje aspoň polovica populácie

29.10.2024 (SITA.sk) - Najaktívnejšou pracovnou skupinou na Slovensku sú päťdesiatnici. Podľa dát Sociálnej poisťovne , ktoré analyzoval Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) , sú na Slovensku najviac zapojení do pracovného trhu osoby vo veku 50 rokov.Vyše 79 % obyvateľov narodených v roku 1973 malo aspoň nejaký príjem. ISA sa zamerala na intenzitu zapojenia jednotlivcov do ekonomiky podľa veku a pohlavia.Porovnali počet žien a mužov s aktívnym príjmom voči celkovému počtu obyvateľov v danom veku, pričom zohľadnili nielen ekonomicky aktívnych, ale aj pasívnych ľudí mimo pracovného trhu, ako sú dlhodobo nezamestnaní, zdravotne znevýhodnení či občania pracujúci dlhodobo v zahraničí.Zatiaľ čo do 20 rokov je zapojenie žien a mužov do ekonomiky takmer rovnaké, rozdiely spôsobené materstvom sú najväčšie vo veku do 30 rokov. Vtedy pracuje 75 % mužov, kým žien len 56 %. Tento rozdiel sa však postupne zmenšuje a vyrovnáva sa vo veku 42 až 44 rokov.Celkové zapojenie do pracovného trhu narastá až do 50 rokov a klesá najvýraznejšie okolo 63 rokov, čo súvisí s odchodom do dôchodku. Aj v dôchodkovom veku je však pracovná aktivita mužov mierne vyššia než u žien. V súčasnosti pracuje aspoň polovica populácie vo veku 19 až 62 rokov.