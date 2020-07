Ekonomika eurozóny klesne zrejme viac, ako sa predpokladalo. Hrozbou je aj druhá vlna Covid-19

Jarná prognóza rátala s rýchlejším otváraním

Únia čelí ďalšej vlne infekcií

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ekonomika eurozóny sa podľa letnej predikcie Európskej komisie (EK) v tomto roku zmenší o 8,7 percenta a v budúcom roku posilní o 6,1 percenta.Hospodárstvo celej Európskej únie by podľa tejto predpovede malo v tomto roku oslabiť o 8,3 percenta v budúcom roku vzrásť o 5,8 percenta.EK tak očakáva väčší pokles ekonomiky eurozóny aj celej EÚ v porovnaní s jarnou prognózou, ktorá rátala s oslabením eurozóny v roku 2020 o 7,7 percenta a celej EÚ o 7,4 percenta.Komisia o tom informovala v utorok na svojej internetovej stránke. Dôvodom zhoršenia predpovede je podľa EK to, že rušenie obmedzení spôsobených pandémiou sa realizuje opatrnejšie, ako predpokladala jarná prognóza."Ekonomický vplyv obmedzení je vážnejší, ako sme pôvodne očakávali. Naďalej čelíme mnohým rizikám, vrátane ďalšej veľkej vlny infekcií," uviedol podpredseda EK Valdis Dombrovskis "Preto je také dôležité rýchle dosiahnutie dohody o pláne zotavovania, ktorý predložila Európska komisia, aby sa v tomto rozhodujúcom čase do našich ekonomík vliala aj nová dôvera aj nové financie," konštatoval eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni