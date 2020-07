Návrhy zákonov k interupciám sú škodlivé, náboženstvo podľa Cigánikovej do politiky nepatrí

Návrh OĽaNO je spiatočnícky

Protest progresívcov

7.7.2020 (Webnoviny.sk) - Štyri návrhy zákonov k interrupciám, ktoré sú momentálne predložené v rámci programu deviatej schôdze Národnej rady SR (NR SR), sú škodlivé a bránia základnému výkonu práv žien. Na utorkovej tlačovej konferencii v budove parlamentu to povedala koaličná poslankyňa a predsedníčka výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Cigániková SaS ).Predkladaným novelám vytkla viaceré nedostatky. Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) zasa zdôraznila, že povinné zavádzanie časových lehôt na vykonanie interrupcií je bariérou k ich bezpečnému vykonávaniu.„Tri z týchto návrhov zákonov nás dávajú na úroveň Poľska a jeden sa tvári ako pomoc ženám, ale predstavuje len alibi na vytvorenie prekážok k bezpečnému vykonávaniu interrupcií," uviedla Cigániková. Náboženstvo podľa nej do medicíny a politiky nepatrí.Ďuriš Nicholsonová doplnila, že sa bližšie pozrela na návrh z dielne hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) , ktorý má podľa jej slov najväčšiu šancu na úspech. Tento návrh označila za spiatočnícky, lebo nerieši to, čo odporúča Svetová zdravotnícka organizácia „Pozrela som sa na tento návrh optikou medzinárodných dohovorov, ku ktorých dodržiavaniu sa Slovenská republika zaviazala. Musím konštatovať, že by to bol spätný zásah, ktorý by poprel základné ľudské práva žien v oblasti zdravia," ozrejmila europoslankyňa.Členovia zákonodarného zboru budú počas deviatej schôdze parlamentu diskutovať v prvom čítaní o štyroch návrhoch zákonov o umelom prerušení tehotenstva.Podľa poslankyne Anny Záborskej (OĽaNO) majú zmeny v interrupčnej legislatíve pomôcť ženám lepšie sa rozhodovať o umelom prerušení tehotenstva vďaka zavedeniu nových podporných sociálnych a finančných opatrení.Poslanci chcú okrem iného presadiť, aby žena mala po novom dlhšiu dobu na premyslenie si umelého potratu zo 48 na 96 hodín. Chcú tiež, aby bol lepší zber informácií o dôvodoch potratov.Poslanci navrhujú zakázať komerčnú reklamu na umelé potraty. Okrem iniciatívy poslancov hnutia OĽaNO sú v programe schôdze ďalšie tri návrhy týkajúce sa interrupčnej legislatívy z dielne nezaradených poslancov a strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Proti návrhom zákonov poslancov NR SR na obmedzenie prístupu žien k interrupciám sa v utorok pred budovou parlamentu konal aj protest, ktorý organizovalo hnutie Progresívne Slovensko (PS) Člen hnutia Ondrej Prostredník kritizoval predovšetkým návrh poslankyne Anny Záborskej (OĽaNO), ktorý podľa jeho slov vedie k tomu, aby ľudia odchádzali zo Slovenska.