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Ekonomika, ktorú na pokladničnom bloku nevidno: Kaufland na Slovensku podporil hospodársku aktivitu za 2,2 miliardy eur
Tagy: PR
Za každým nákupom v predajniach Kauflandu stojí oveľa viac než len samotný tovar v košíku. Fungujúca sieť predajní, prepracovaná logistika, investície do infraštruktúry a tisíce pracovných ...
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2.9.2026 (SITA.sk) - Za každým nákupom v predajniach Kauflandu stojí oveľa viac než len samotný tovar v košíku.
Fungujúca sieť predajní, prepracovaná logistika, investície do infraštruktúry a tisíce pracovných miest tvoria silný ekonomický ekosystém. Celková hodnota tovaru a služieb vytvorená v národnom hospodárstve vďaka pôsobeniu spoločnosti Kaufland dosiahla v obchodnom roku 2025 viac ako 2,2 miliardy eur. Každé jedno euro vynaložené reťazcom tak generuje dodatočnú hodnotu 1,25 eura mimo jeho priameho pôsobenia.
Na pokladničnom bločku vidíme názov tovaru, jeho cenu a výslednú sumu nákupu. Nezachytáva však širší ekonomický efekt fungovania obchodného reťazca, ako sú objednávky v dodávateľskom reťazci, príjmy domácností ani dane a odvody smerujúce do verejných rozpočtov. Práve tieto súvislosti zachytáva Sociálno-ekonomická štúdia za obchodný rok 2025[1] vypracovaná v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., ktorá uskutočnila výpočet sociálno-ekonomického vplyvu na základe vstupov od spoločnosti Kaufland a sleduje priamy vplyv Kauflandu na Slovensku, nepriamy dosah jeho obchodných partnerov aj vplyv vyvolaný spotrebou zamestnancov a ich domácností.
"Pôsobenie spoločností v ekonomike, ako napríklad Kauflandu, sa nekončí uskutočnením nákupu v predajni, ale pokračuje naprieč ďalšími firmami, odvetviami a regiónmi. Prostredníctvom svojich obchodných a strategických rozhodnutí spoločnosť premieňa dopyt na produkciu, pridanú hodnotu, pracovné miesta a zdroje pre verejné financie," vysvetľuje Erika Vitálošová zo spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko. Štúdia tak ponúka širší obraz o ekonomickom význame spoločnosti, ktorý nemožno posudzovať iba podľa jej tržieb alebo hospodárskeho výsledku.
Celkový vplyv Kauflandu na produkciu slovenskej ekonomiky dosiahol v obchodnom roku 2025 viac ako 2,2 miliardy eur. Pre lepšiu predstavu je táto suma porovnateľná so schváleným rozpočtom Ministerstva dopravy SR na rok 2026[2]. Priame obchodné aktivity spoločnosti tvorili 980,79 mil. eur, nepriamy vplyv v dodávateľskom reťazci 536,37 mil. eur a vplyv vyvolaný ďalšou spotrebou domácností 686,24 mil. eur.
Prostredníctvom nákupu tovaru od domácich dodávateľov a obstarávania sprievodných služieb generuje Kaufland stabilný odbyt naprieč dodávateľským reťazcom. Ten partnerom umožňuje plánovať investície, rozvíjať výrobu a udržiavať zamestnanosť. Vyplatené mzdy sa cez spotrebu domácností následne prelievajú do ďalších odvetví, čím sa celkový ekonomický prínos ďalej násobí.
"Výsledky ukazujú, že dlhodobé pôsobenie Kauflandu na Slovensku vytvára priestor na rozvoj našich dodávateľov a ich obchodných partnerov a zároveň prispieva k príjmom tisícok domácností. Potvrdzujú tak, že stabilné podnikanie a ďalší rozvoj spoločnosti majú pozitívny dosah na slovenské hospodárstvo ďaleko za hranicami samotného Kauflandu," hovorí Michal Dendeš, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Euro zaplatené pri pokladnici nezostáva v reťazci. Väčšina z neho pokračuje ďalej k dodávateľom, zamestnancom a poskytovateľom služieb alebo zabezpečuje každodenné fungovanie predajnej siete. Na nákup tovarov a služieb smeruje spolu 72,3 % z každého eura – 42 % dodávateľom so sídlom na Slovensku a 30,30 % zahraničným dodávateľom. Ďalších 10,9 % smeruje na mzdy a odvody zamestnancov a 12,2 % na prevádzku predajní vrátane energií, logistiky, údržby a ďalších služieb či finančných záväzkov. Hrubý zisk pred zdanením tvorí najmenšiu časť každého eura, 4,6 %.
"Za výslednou sumou na pokladničnom bločku sa skrýva celý systém ekonomických vzťahov, ktorý zákazník nevidí. Nákupy zákazníkov sa prostredníctvom fungovania Kauflandu premieňajú na zákazky pre dodávateľov, príjmy zamestnancov, odvody do verejných rozpočtov aj zdroje potrebné na spoľahlivú prevádzku predajní. Hospodársky výsledok zároveň vytvára spoločnosti priestor na modernizáciu, investície a ďalší rozvoj na Slovensku," dodáva Michal Dendeš.
Pokladničný bloček ukazuje len cenu nákupu, nie však ekonomický "motor", ktorý podnikanie Kauflandu uvádza do pohybu. Nezachytáva reálny dosah spoločnosti, ktorý sa ďalej násobí naprieč firmami, odvetviami a regiónmi. Príbeh jedného nákupu sa tak pri pokladnici nekončí, ale pokračuje v celej slovenskej ekonomike.
Link na štúdiu: https://spolocnost.kaufland.sk/nasa-zodpovednost/csr-spravy.html
[1] Údaje na základe Sociálno-ekonomickej štúdie pripravenej Kaufland Slovenská republika v.o.s. za obchodný rok končiaci sa 28. februára 2026 v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., ktorá uskutočnila výpočet sociálno‑ekonomického vplyvu na základe vstupov od spoločnosti Kaufland.
[2] Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2026
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Ekonomika, ktorú na pokladničnom bloku nevidno: Kaufland na Slovensku podporil hospodársku aktivitu za 2,2 miliardy eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Fungujúca sieť predajní, prepracovaná logistika, investície do infraštruktúry a tisíce pracovných miest tvoria silný ekonomický ekosystém. Celková hodnota tovaru a služieb vytvorená v národnom hospodárstve vďaka pôsobeniu spoločnosti Kaufland dosiahla v obchodnom roku 2025 viac ako 2,2 miliardy eur. Každé jedno euro vynaložené reťazcom tak generuje dodatočnú hodnotu 1,25 eura mimo jeho priameho pôsobenia.
Na pokladničnom bločku vidíme názov tovaru, jeho cenu a výslednú sumu nákupu. Nezachytáva však širší ekonomický efekt fungovania obchodného reťazca, ako sú objednávky v dodávateľskom reťazci, príjmy domácností ani dane a odvody smerujúce do verejných rozpočtov. Práve tieto súvislosti zachytáva Sociálno-ekonomická štúdia za obchodný rok 2025[1] vypracovaná v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., ktorá uskutočnila výpočet sociálno-ekonomického vplyvu na základe vstupov od spoločnosti Kaufland a sleduje priamy vplyv Kauflandu na Slovensku, nepriamy dosah jeho obchodných partnerov aj vplyv vyvolaný spotrebou zamestnancov a ich domácností.
"Pôsobenie spoločností v ekonomike, ako napríklad Kauflandu, sa nekončí uskutočnením nákupu v predajni, ale pokračuje naprieč ďalšími firmami, odvetviami a regiónmi. Prostredníctvom svojich obchodných a strategických rozhodnutí spoločnosť premieňa dopyt na produkciu, pridanú hodnotu, pracovné miesta a zdroje pre verejné financie," vysvetľuje Erika Vitálošová zo spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko. Štúdia tak ponúka širší obraz o ekonomickom význame spoločnosti, ktorý nemožno posudzovať iba podľa jej tržieb alebo hospodárskeho výsledku.
Ekonomika, ktorú na bločku nevidieť
Celkový vplyv Kauflandu na produkciu slovenskej ekonomiky dosiahol v obchodnom roku 2025 viac ako 2,2 miliardy eur. Pre lepšiu predstavu je táto suma porovnateľná so schváleným rozpočtom Ministerstva dopravy SR na rok 2026[2]. Priame obchodné aktivity spoločnosti tvorili 980,79 mil. eur, nepriamy vplyv v dodávateľskom reťazci 536,37 mil. eur a vplyv vyvolaný ďalšou spotrebou domácností 686,24 mil. eur.
Prostredníctvom nákupu tovaru od domácich dodávateľov a obstarávania sprievodných služieb generuje Kaufland stabilný odbyt naprieč dodávateľským reťazcom. Ten partnerom umožňuje plánovať investície, rozvíjať výrobu a udržiavať zamestnanosť. Vyplatené mzdy sa cez spotrebu domácností následne prelievajú do ďalších odvetví, čím sa celkový ekonomický prínos ďalej násobí.
"Výsledky ukazujú, že dlhodobé pôsobenie Kauflandu na Slovensku vytvára priestor na rozvoj našich dodávateľov a ich obchodných partnerov a zároveň prispieva k príjmom tisícok domácností. Potvrdzujú tak, že stabilné podnikanie a ďalší rozvoj spoločnosti majú pozitívny dosah na slovenské hospodárstvo ďaleko za hranicami samotného Kauflandu," hovorí Michal Dendeš, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Kam smeruje každé jedno euro z nákupu v Kauflande?
Euro zaplatené pri pokladnici nezostáva v reťazci. Väčšina z neho pokračuje ďalej k dodávateľom, zamestnancom a poskytovateľom služieb alebo zabezpečuje každodenné fungovanie predajnej siete. Na nákup tovarov a služieb smeruje spolu 72,3 % z každého eura – 42 % dodávateľom so sídlom na Slovensku a 30,30 % zahraničným dodávateľom. Ďalších 10,9 % smeruje na mzdy a odvody zamestnancov a 12,2 % na prevádzku predajní vrátane energií, logistiky, údržby a ďalších služieb či finančných záväzkov. Hrubý zisk pred zdanením tvorí najmenšiu časť každého eura, 4,6 %.
"Za výslednou sumou na pokladničnom bločku sa skrýva celý systém ekonomických vzťahov, ktorý zákazník nevidí. Nákupy zákazníkov sa prostredníctvom fungovania Kauflandu premieňajú na zákazky pre dodávateľov, príjmy zamestnancov, odvody do verejných rozpočtov aj zdroje potrebné na spoľahlivú prevádzku predajní. Hospodársky výsledok zároveň vytvára spoločnosti priestor na modernizáciu, investície a ďalší rozvoj na Slovensku," dodáva Michal Dendeš.
Pokladničný bloček ukazuje len cenu nákupu, nie však ekonomický "motor", ktorý podnikanie Kauflandu uvádza do pohybu. Nezachytáva reálny dosah spoločnosti, ktorý sa ďalej násobí naprieč firmami, odvetviami a regiónmi. Príbeh jedného nákupu sa tak pri pokladnici nekončí, ale pokračuje v celej slovenskej ekonomike.
Link na štúdiu: https://spolocnost.kaufland.sk/nasa-zodpovednost/csr-spravy.html
[1] Údaje na základe Sociálno-ekonomickej štúdie pripravenej Kaufland Slovenská republika v.o.s. za obchodný rok končiaci sa 28. februára 2026 v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., ktorá uskutočnila výpočet sociálno‑ekonomického vplyvu na základe vstupov od spoločnosti Kaufland.
[2] Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2026
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Ekonomika, ktorú na pokladničnom bloku nevidno: Kaufland na Slovensku podporil hospodársku aktivitu za 2,2 miliardy eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
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