Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 2.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Linda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Ekonomika, ktorú na pokladničnom bloku nevidno: Kaufland na Slovensku podporil hospodársku aktivitu za 2,2 miliardy eur


Tagy: PR

Za každým nákupom v predajniach Kauflandu stojí oveľa viac než len samotný tovar v košíku. Fungujúca sieť predajní, prepracovaná logistika, investície do infraštruktúry a tisíce pracovných ...



Zdieľať
foto 1 676x451 2.9.2026 (SITA.sk) - Za každým nákupom v predajniach Kauflandu stojí oveľa viac než len samotný tovar v košíku.


Fungujúca sieť predajní, prepracovaná logistika, investície do infraštruktúry a tisíce pracovných miest tvoria silný ekonomický ekosystém. Celková hodnota tovaru a služieb vytvorená v národnom hospodárstve vďaka pôsobeniu spoločnosti Kaufland dosiahla v obchodnom roku 2025 viac ako 2,2 miliardy eur. Každé jedno euro vynaložené reťazcom tak generuje dodatočnú hodnotu 1,25 eura mimo jeho priameho pôsobenia.

Na pokladničnom bločku vidíme názov tovaru, jeho cenu a výslednú sumu nákupu. Nezachytáva však širší ekonomický efekt fungovania obchodného reťazca, ako sú objednávky v dodávateľskom reťazci, príjmy domácností ani dane a odvody smerujúce do verejných rozpočtov. Práve tieto súvislosti zachytáva Sociálno-ekonomická štúdia za obchodný rok 2025[1] vypracovaná v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., ktorá uskutočnila výpočet sociálno-ekonomického vplyvu na základe vstupov od spoločnosti Kaufland a sleduje priamy vplyv Kauflandu na Slovensku, nepriamy dosah jeho obchodných partnerov aj vplyv vyvolaný spotrebou zamestnancov a ich domácností.

"Pôsobenie spoločností v ekonomike, ako napríklad Kauflandu, sa nekončí uskutočnením nákupu v predajni, ale pokračuje naprieč ďalšími firmami, odvetviami a regiónmi. Prostredníctvom svojich obchodných a strategických rozhodnutí spoločnosť premieňa dopyt na produkciu, pridanú hodnotu, pracovné miesta a zdroje pre verejné financie," vysvetľuje Erika Vitálošová zo spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko. Štúdia tak ponúka širší obraz o ekonomickom význame spoločnosti, ktorý nemožno posudzovať iba podľa jej tržieb alebo hospodárskeho výsledku.

Ekonomika, ktorú na bločku nevidieť


Celkový vplyv Kauflandu na produkciu slovenskej ekonomiky dosiahol v obchodnom roku 2025 viac ako 2,2 miliardy eur. Pre lepšiu predstavu je táto suma porovnateľná so schváleným rozpočtom Ministerstva dopravy SR na rok 2026[2]. Priame obchodné aktivity spoločnosti tvorili 980,79 mil. eur, nepriamy vplyv v dodávateľskom reťazci 536,37 mil. eur a vplyv vyvolaný ďalšou spotrebou domácností 686,24 mil. eur.

Prostredníctvom nákupu tovaru od domácich dodávateľov a obstarávania sprievodných služieb generuje Kaufland stabilný odbyt naprieč dodávateľským reťazcom. Ten partnerom umožňuje plánovať investície, rozvíjať výrobu a udržiavať zamestnanosť. Vyplatené mzdy sa cez spotrebu domácností následne prelievajú do ďalších odvetví, čím sa celkový ekonomický prínos ďalej násobí.

"Výsledky ukazujú, že dlhodobé pôsobenie Kauflandu na Slovensku vytvára priestor na rozvoj našich dodávateľov a ich obchodných partnerov a zároveň prispieva k príjmom tisícok domácností. Potvrdzujú tak, že stabilné podnikanie a ďalší rozvoj spoločnosti majú pozitívny dosah na slovenské hospodárstvo ďaleko za hranicami samotného Kauflandu," hovorí Michal Dendeš, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Kam smeruje každé jedno euro z nákupu v Kauflande?


Euro zaplatené pri pokladnici nezostáva v reťazci. Väčšina z neho pokračuje ďalej k dodávateľom, zamestnancom a poskytovateľom služieb alebo zabezpečuje každodenné fungovanie predajnej siete. Na nákup tovarov a služieb smeruje spolu 72,3 % z každého eura – 42 % dodávateľom so sídlom na Slovensku a 30,30 % zahraničným dodávateľom. Ďalších 10,9 % smeruje na mzdy a odvody zamestnancov a 12,2 % na prevádzku predajní vrátane energií, logistiky, údržby a ďalších služieb či finančných záväzkov. Hrubý zisk pred zdanením tvorí najmenšiu časť každého eura, 4,6 %.

"Za výslednou sumou na pokladničnom bločku sa skrýva celý systém ekonomických vzťahov, ktorý zákazník nevidí. Nákupy zákazníkov sa prostredníctvom fungovania Kauflandu premieňajú na zákazky pre dodávateľov, príjmy zamestnancov, odvody do verejných rozpočtov aj zdroje potrebné na spoľahlivú prevádzku predajní. Hospodársky výsledok zároveň vytvára spoločnosti priestor na modernizáciu, investície a ďalší rozvoj na Slovensku," dodáva Michal Dendeš.

Pokladničný bloček ukazuje len cenu nákupu, nie však ekonomický "motor", ktorý podnikanie Kauflandu uvádza do pohybu. Nezachytáva reálny dosah spoločnosti, ktorý sa ďalej násobí naprieč firmami, odvetviami a regiónmi. Príbeh jedného nákupu sa tak pri pokladnici nekončí, ale pokračuje v celej slovenskej ekonomike.

Link na štúdiu: https://spolocnost.kaufland.sk/nasa-zodpovednost/csr-spravy.html

[1] Údaje na základe Sociálno-ekonomickej štúdie pripravenej Kaufland Slovenská republika v.o.s. za obchodný rok končiaci sa 28. februára 2026 v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., ktorá uskutočnila výpočet sociálno‑ekonomického vplyvu na základe vstupov od spoločnosti Kaufland.

[2] Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2026

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Ekonomika, ktorú na pokladničnom bloku nevidno: Kaufland na Slovensku podporil hospodársku aktivitu za 2,2 miliardy eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Maturant, ktorý nechce len „prežiť“ posledný rok školy? V hre je vývoj vlastného startupu, certifikát, mentoring aj 10 000 eur
<< predchádzajúci článok
Produktová inovácia na pultoch COOP Jednoty. Čakankový jogurt obohacuje vláknina z koreňa čakanky

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 