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Produktová inovácia na pultoch COOP Jednoty. Čakankový jogurt obohacuje vláknina z koreňa čakanky
Najväčšia domáca sieť COOP Jednota dlhodobo rozvíja svoju vlastnú značku s dôrazom na garanciu kvality. Najväčšia domáca sieť COOP Jednota dlhodobo rozvíja svoju vlastnú značku s dôrazom ...
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2.9.2026 (SITA.sk) - Najväčšia domáca sieť COOP Jednota dlhodobo rozvíja svoju vlastnú značku s dôrazom na garanciu kvality.
Najväčšia domáca sieť COOP Jednota dlhodobo rozvíja svoju vlastnú značku s dôrazom na garanciu kvality, ktorá je úzko prepojená s podporou slovenských dodávateľov. Aktuálne ponuku výrobkov rozširuje unikátny jogurt s čakankou, ktorý je výsledkom spolupráce domácej siete so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre (SPU) a výrobcom AGRO TAMI, a.s. Novinka nielen výborne chutí, ale obsahuje aj rozpustnú vlákninu, získavanú z koreňa čakanky. Na pulty prichádza hneď v dvoch variantoch – natur a broskyňa.
Výrobky vlastných značiek podliehajú systému pravidelných kontrol v akreditovaných nadnárodných laboratóriách na Slovensku aj v zahraničí. Každoročne sa laboratórne kontroly realizujú približne na 1 500 výrobkoch, ktoré sa nakupujú priamo v predajniach COOP Jednota za rovnakých podmienok ako pri bežnom nákupe zákazníka.
Do systému kontrol sú automaticky zaradené všetky výrobky uvádzané na trh pod vlastnou značkou COOP Jednota. Kontrola bezpečnosti a kvality je založená na odbornosti, nezávislosti a nestrannosti a jej cieľom je dlhodobo udržiavať kvalitu a bezpečnosť výrobkov. Aj na základe tohto systému môže COOP Jednota označovať produkty vlastných značiek logom Garancia COOP kvality.
"Pri vlastných značkách chceme zákazníkom ponúknuť výhodnejšiu cenu bez toho, aby museli robiť kompromisy v kvalite. Preto sa nespoliehame iba na deklarácie výrobcov, ale kvalitu výrobkov pravidelne overujeme prostredníctvom nezávislých akreditovaných laboratórií. Každý rok takto kontrolujeme približne 1 500 výrobkov, ktoré nakupujeme priamo v našich predajniach rovnako ako bežný zákazník. Garancia COOP kvality je preto výsledkom systematickej kontroly a nášho záväzku prinášať zákazníkom výrobky, ktorým môžu dôverovať," hovorí Renáta Peťovská, riaditeľka sekcie obchodu a rozvoja maloobchodnej siete, COOP Jednota Slovensko.
V praxi toto zameranie na kvalitu častokrát vyústi do zaujímavých spoluprác, vďaka ktorým si zákazníci môžu vychutnať originálne produktové novinky, napríklad v podobe aktuálne uvádzaného čakankového jogurtu.
"Jednou z našich priorít je, aby výsledky vedy a výskumu nekončili iba v laboratóriách, ale nachádzali konkrétne uplatnenie v praxi a dostávali sa priamo k spotrebiteľom. Čakankový jogurt je príkladom toho, ako môže prepojenie odborného zázemia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre so skúsenosťami slovenského výrobcu a silnou obchodnou sieťou viesť k vzniku inovatívneho produktu s pridanou hodnotou," uviedla Klaudia Halászová, rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Za novinkou stojí spolupráca COOP Jednoty, Výskumného centra AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a výrobcu AGRO TAMI, a.s. Prepája kvalitné odborné zázemie univerzity, skúsenosti slovenského výrobcu a možnosť priniesť výsledný produkt zákazníkom prostredníctvom širokej siete predajní COOP Jednota.
"Čakanka je zaujímavá predovšetkým obsahom inulínu, rozpustnej vlákniny získavanej z jej koreňa. Využitie inulínu v produkte, ktorý je spotrebiteľom blízky a prirodzene patrí do ich každodenného jedálnička, predstavovalo príležitosť na inováciu. Výsledkom je jogurt s prídavkom vlákniny z koreňa čakanky. Pre úspech produktu je rovnako rozhodujúca aj jeho chuť," hovorí Adriana Kolesárová, prorektorka pre vedu a výskum Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Čakankový jogurt je zdrojom rozpustnej prebiotickej vlákniny – inulínu, ktorý sa prirodzene vyskytuje v koreni čakanky a získava sa z neho. Inulín je polymérom ovocného cukru fruktózy, na rozdiel od nej však nemá sladivú chuť. Má nízky glykemický index a minimálnu energetickú hodnotu, menej ako 4 kcal/100 g. V tráviacom trakte prechádza nestrávený až do hrubého čreva, kde podporuje rast prospešných baktérií črevnej mikroflóry. Jeho využitie v potravinách zároveň umožňuje znížiť obsah tuku výrobku – inulín vytvára gél s vlastnosťami podobnými tuku, vďaka čomu pomáha zachovať krémovú konzistenciu výrobku a nahradiť časť tuku. Jeho nahradením inulínom sa zároveň znižuje aj kalorická hodnota potraviny.
Na ceste nového jogurtu k zákazníkom zohráva dôležitú úlohu aj slovenská mliekareň AGRO TAMI, a.s. Spolupráca ukazuje, ako sa môže výskumný pohľad akademického prostredia prepojiť so skúsenosťami výrobcu a pretaviť do produktu dostupného v bežnej obchodnej sieti.
"Aj tradičný výrobok, akým je jogurt, ponúka priestor na inovácie. My sme ho našli v spojení s čakankou a inulínom – prírodnou vlákninou získavanou z jej koreňa. Výzvou bolo vytvoriť receptúru, ktorá využije tento benefit a zároveň si zachová príjemnú, vyváženú chuť. Výsledkom je jogurt s vyšším obsahom vlákniny a chuťou, ktorá prináša do tejto obľúbenej kategórie niečo nové. Veríme, že osloví zákazníkov, ktorí radi objavujú nové chute a zároveň si všímajú zloženie potravín," hovorí Juraj Korman, obchodný riaditeľ AGRO TAMI, a.s.
Nový čakankový jogurt prichádza na pulty v dvoch variantoch – natur a broskyňa. Dostupný bude v predajniach COOP Jednota už od 2. septembra.
Čakankový jogurt tak rozširuje portfólio vlastných značiek o produkt, ktorý prináša nový prvok do tradičnej kategórie a zároveň je výsledkom spolupráce obchodníka, akademického prostredia a slovenského výrobcu.
Zvýhodnené ceny nie sú jediným benefitom, ktorý COOP Jednota v najbližších týždňoch spojí s vlastnými značkami. Od 20. augusta do 16. septembra 2026 môžu zákazníci pri ich nákupe získať aj kupón na zľavu na ďalší nákup.
"Chceme, aby zákazníci výhodnosť našich vlastných značiek pocítili priamo pri svojich nákupoch. Preto ich počas najbližších týždňov ponúkame nielen za zvýhodnené ceny, ale pridávame aj možnosť získať zľavu na ďalší nákup. Spájame tak to, čo od vlastných značiek očakávajú – dostupnú cenu a kvalitu, ktorú pravidelne kontrolujeme," uzatvára Renáta Peťovská, riaditeľka sekcie obchodu a rozvoja maloobchodnej siete.
Zákazníci tak pri nákupe vlastných značiek v hodnote od 10 do 100 eur získajú kupón na zľavu až do výšky 10 eur na ďalší nákup. Navyše, používatelia mobilnej aplikácie COOP Jednota Klub – "Appkáči" môžu každý týždeň vďaka kupónom v "appke” nakupovať ešte výhodnejšie. Zvýhodnené ceny, cashback aj zľavy pre "Appkáčov” tak dávajú zákazníkom viacero možností, ako pri bežnom nákupe ušetriť. Bližšie informácie a podmienky sú dostupné na www.coop.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Produktová inovácia na pultoch COOP Jednoty. Čakankový jogurt obohacuje vláknina z koreňa čakanky © SITA Všetky práva vyhradené.
Najväčšia domáca sieť COOP Jednota dlhodobo rozvíja svoju vlastnú značku s dôrazom na garanciu kvality, ktorá je úzko prepojená s podporou slovenských dodávateľov. Aktuálne ponuku výrobkov rozširuje unikátny jogurt s čakankou, ktorý je výsledkom spolupráce domácej siete so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre (SPU) a výrobcom AGRO TAMI, a.s. Novinka nielen výborne chutí, ale obsahuje aj rozpustnú vlákninu, získavanú z koreňa čakanky. Na pulty prichádza hneď v dvoch variantoch – natur a broskyňa.
Čakankový jogurt prináša do známej kategórie niečo nové
Výrobky vlastných značiek podliehajú systému pravidelných kontrol v akreditovaných nadnárodných laboratóriách na Slovensku aj v zahraničí. Každoročne sa laboratórne kontroly realizujú približne na 1 500 výrobkoch, ktoré sa nakupujú priamo v predajniach COOP Jednota za rovnakých podmienok ako pri bežnom nákupe zákazníka.
Do systému kontrol sú automaticky zaradené všetky výrobky uvádzané na trh pod vlastnou značkou COOP Jednota. Kontrola bezpečnosti a kvality je založená na odbornosti, nezávislosti a nestrannosti a jej cieľom je dlhodobo udržiavať kvalitu a bezpečnosť výrobkov. Aj na základe tohto systému môže COOP Jednota označovať produkty vlastných značiek logom Garancia COOP kvality.
"Pri vlastných značkách chceme zákazníkom ponúknuť výhodnejšiu cenu bez toho, aby museli robiť kompromisy v kvalite. Preto sa nespoliehame iba na deklarácie výrobcov, ale kvalitu výrobkov pravidelne overujeme prostredníctvom nezávislých akreditovaných laboratórií. Každý rok takto kontrolujeme približne 1 500 výrobkov, ktoré nakupujeme priamo v našich predajniach rovnako ako bežný zákazník. Garancia COOP kvality je preto výsledkom systematickej kontroly a nášho záväzku prinášať zákazníkom výrobky, ktorým môžu dôverovať," hovorí Renáta Peťovská, riaditeľka sekcie obchodu a rozvoja maloobchodnej siete, COOP Jednota Slovensko.
V praxi toto zameranie na kvalitu častokrát vyústi do zaujímavých spoluprác, vďaka ktorým si zákazníci môžu vychutnať originálne produktové novinky, napríklad v podobe aktuálne uvádzaného čakankového jogurtu.
"Jednou z našich priorít je, aby výsledky vedy a výskumu nekončili iba v laboratóriách, ale nachádzali konkrétne uplatnenie v praxi a dostávali sa priamo k spotrebiteľom. Čakankový jogurt je príkladom toho, ako môže prepojenie odborného zázemia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre so skúsenosťami slovenského výrobcu a silnou obchodnou sieťou viesť k vzniku inovatívneho produktu s pridanou hodnotou," uviedla Klaudia Halászová, rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Za novinkou stojí spolupráca COOP Jednoty, Výskumného centra AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a výrobcu AGRO TAMI, a.s. Prepája kvalitné odborné zázemie univerzity, skúsenosti slovenského výrobcu a možnosť priniesť výsledný produkt zákazníkom prostredníctvom širokej siete predajní COOP Jednota.
"Čakanka je zaujímavá predovšetkým obsahom inulínu, rozpustnej vlákniny získavanej z jej koreňa. Využitie inulínu v produkte, ktorý je spotrebiteľom blízky a prirodzene patrí do ich každodenného jedálnička, predstavovalo príležitosť na inováciu. Výsledkom je jogurt s prídavkom vlákniny z koreňa čakanky. Pre úspech produktu je rovnako rozhodujúca aj jeho chuť," hovorí Adriana Kolesárová, prorektorka pre vedu a výskum Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Inulín ako zdroj vlákniny
Čakankový jogurt je zdrojom rozpustnej prebiotickej vlákniny – inulínu, ktorý sa prirodzene vyskytuje v koreni čakanky a získava sa z neho. Inulín je polymérom ovocného cukru fruktózy, na rozdiel od nej však nemá sladivú chuť. Má nízky glykemický index a minimálnu energetickú hodnotu, menej ako 4 kcal/100 g. V tráviacom trakte prechádza nestrávený až do hrubého čreva, kde podporuje rast prospešných baktérií črevnej mikroflóry. Jeho využitie v potravinách zároveň umožňuje znížiť obsah tuku výrobku – inulín vytvára gél s vlastnosťami podobnými tuku, vďaka čomu pomáha zachovať krémovú konzistenciu výrobku a nahradiť časť tuku. Jeho nahradením inulínom sa zároveň znižuje aj kalorická hodnota potraviny.
Od odborného nápadu k produktu na pultoch
Na ceste nového jogurtu k zákazníkom zohráva dôležitú úlohu aj slovenská mliekareň AGRO TAMI, a.s. Spolupráca ukazuje, ako sa môže výskumný pohľad akademického prostredia prepojiť so skúsenosťami výrobcu a pretaviť do produktu dostupného v bežnej obchodnej sieti.
"Aj tradičný výrobok, akým je jogurt, ponúka priestor na inovácie. My sme ho našli v spojení s čakankou a inulínom – prírodnou vlákninou získavanou z jej koreňa. Výzvou bolo vytvoriť receptúru, ktorá využije tento benefit a zároveň si zachová príjemnú, vyváženú chuť. Výsledkom je jogurt s vyšším obsahom vlákniny a chuťou, ktorá prináša do tejto obľúbenej kategórie niečo nové. Veríme, že osloví zákazníkov, ktorí radi objavujú nové chute a zároveň si všímajú zloženie potravín," hovorí Juraj Korman, obchodný riaditeľ AGRO TAMI, a.s.
Dva varianty na pultoch predajní COOP Jednota
Nový čakankový jogurt prichádza na pulty v dvoch variantoch – natur a broskyňa. Dostupný bude v predajniach COOP Jednota už od 2. septembra.
Čakankový jogurt tak rozširuje portfólio vlastných značiek o produkt, ktorý prináša nový prvok do tradičnej kategórie a zároveň je výsledkom spolupráce obchodníka, akademického prostredia a slovenského výrobcu.
Výhodnejší nákup vlastných značiek prinesie aj zľavu na ten ďalší
Zvýhodnené ceny nie sú jediným benefitom, ktorý COOP Jednota v najbližších týždňoch spojí s vlastnými značkami. Od 20. augusta do 16. septembra 2026 môžu zákazníci pri ich nákupe získať aj kupón na zľavu na ďalší nákup.
"Chceme, aby zákazníci výhodnosť našich vlastných značiek pocítili priamo pri svojich nákupoch. Preto ich počas najbližších týždňov ponúkame nielen za zvýhodnené ceny, ale pridávame aj možnosť získať zľavu na ďalší nákup. Spájame tak to, čo od vlastných značiek očakávajú – dostupnú cenu a kvalitu, ktorú pravidelne kontrolujeme," uzatvára Renáta Peťovská, riaditeľka sekcie obchodu a rozvoja maloobchodnej siete.
Zákazníci tak pri nákupe vlastných značiek v hodnote od 10 do 100 eur získajú kupón na zľavu až do výšky 10 eur na ďalší nákup. Navyše, používatelia mobilnej aplikácie COOP Jednota Klub – "Appkáči" môžu každý týždeň vďaka kupónom v "appke” nakupovať ešte výhodnejšie. Zvýhodnené ceny, cashback aj zľavy pre "Appkáčov” tak dávajú zákazníkom viacero možností, ako pri bežnom nákupe ušetriť. Bližšie informácie a podmienky sú dostupné na www.coop.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Produktová inovácia na pultoch COOP Jednoty. Čakankový jogurt obohacuje vláknina z koreňa čakanky © SITA Všetky práva vyhradené.
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