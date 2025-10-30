|
Štvrtok 30.10.2025
Meniny má Šimon Simona
|Denník - Správy
30. októbra 2025
Ekonomika Nemecka v treťom štvrťroku stagnovala
Tagy: Nemecká ekonomika
Nemecká ekonomika v treťom štvrťroku stagnovala a tesne sa tak vyhla recesii po tom, ako v druhom kvartáli o 0,1 percenta oslabila. Informoval o tom spolkový štatistický úrad
30.10.2025 (SITA.sk) - Nemecká ekonomika v treťom štvrťroku stagnovala a tesne sa tak vyhla recesii po tom, ako v druhom kvartáli o 0,1 percenta oslabila. Informoval o tom spolkový štatistický úrad Destatis.
Nemecký export „bol v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom nižší“, hoci investície do strojov a zariadení poskytli ekonomike určitú podporu, uviedol úrad.
Tieto údaje ukazujú, že „situácia v Nemecku sa stále nevyvíja dobre", povedal ekonóm banky LBBW Jens-Oliver Niklasch. Plánované zvýšenie verejných výdavkov na infraštruktúru a obranu „z dlhodobého hľadiska nebude stačiť“, povedal a dodal: „Príkazom dňa sú reformy podporujúce rast.“
Vo štvrtok zverejnené údaje ukázali, že talianska ekonomika počas júla do septembra tiež stagnovala po poklese v predchádzajúcom štvrťroku. Francúzska ekonomika však v treťom štvrťroku vzrástla o 0,5 percenta, čiže viac, ako sa očakávalo, a to aj napriek politickej kríze spôsobenej obrovským dlhom a deficitom krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Ekonomika Nemecka v treťom štvrťroku stagnovala © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Nemecká ekonomika
