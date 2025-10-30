|
Štvrtok 30.10.2025
|
30. októbra 2025
Ministerstvo vnútra pripravuje nákup balistických viest a chráničov pre policajtov za 26 miliónov eur
Ministerstvo vnútra SR pripravuje verejné obstarávanie na dodávku osobných ochranných balistických systémov pre policajtov, vrátane viest a nosičov ...
Zdieľať
30.10.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra SR pripravuje verejné obstarávanie na dodávku osobných ochranných balistických systémov pre policajtov, vrátane viest a nosičov balistických panelov. Rezort plánuje uzatvoriť rámcovú dohodu s predpokladanou hodnotou 26 miliónov eur bez DPH.
Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka ide o ďalší krok v modernizácii výstroja a výzbroje Policajného zboru. „Znižujeme zdedený modernizačný dlh a postupne, s dôrazom na technické vlastnosti, obnovujeme výstroj a výzbroj pre policajné zložky. Balistické vesty a chrániče sú prvkom, ktorý ochraňuje život a zdravie policajtov v teréne,“ uviedol minister.
Verejné obstarávanie počíta s dodaním takmer 15-tisíc balistických viest a 12-tisíc nosičov balistických panelov s príslušenstvom počas štyroch rokov. Kritériami výberu budú nielen cena, ale aj technické parametre a výsledky validovaných testov. Vlastnosti balistických materiálov musia byť potvrdené akreditovaným laboratóriom.
Rezort vnútra zdôrazňuje, že cieľom je, aby mal každý policajt pridelenú vlastnú výstroj a zároveň vytvorenú rezervu pre prípad poškodenia počas výkonu služby. Platí to aj pri balistických vestách a nosičoch balistických panelov, ktoré sú podľa ministerstva najdôležitejšími prvkami osobnej ochrany policajtov a bezpečnostných zložiek, keď chránia policajtov pred strelami či útokmi nožom a využívajú sa pri bežných zásahoch aj v krízových situáciách.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra pripravuje nákup balistických viest a chráničov pre policajtov za 26 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
