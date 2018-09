Ekonomika Švajčiarska rástla v 2. kvartáli výraznejšie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bern 6. septembra (TASR) - Ekonomika Švajčiarska rástla v 2. štvrťroku slabším tempom než na začiatku roka, napriek tomu ale rast prekonal očakávania. Uviedol to vo štvrtok švajčiarsky Štátny sekretariát pre ekonomické záležitosti.Hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol v 2. štvrťroku medzikvartálne o 0,7 %, zatiaľ čo v prvých troch mesiacoch roka rast dosiahol 1 %. Výsledok je ale stále lepší, než sa čakalo. Analytici totiž počítali so spomalením rastu na 0,5 %.Na medziročnej báze sa tempo rastu švajčiarskej ekonomiky zrýchlilo. V 1. kvartáli dosiahlo 2,9 % a v 2. kvartáli 3,4 %. Medziročný vývoj ekonomiky v 2. kvartáli ešte výraznejšie prekonal odhady ekonómov, ktorí počítali so spomalením tempa rastu na 2,4 %.K lepšiemu než očakávanému vývoju do veľkej miery prispel zahraničný obchod, keď vývoz vzrástol, zatiaľ čo dovoz klesol. Rast okrem toho zaznamenali aj vládne výdavky a výdavky domácností.