Maďarská ekonomika v 2. štvrťroku zrýchlila viac, ako sa očakávalo

Budapešť 6. septembra (TASR) - Maďarská ekonomika v 2. štvrťroku 2018 zvýšila svoj výkon viac, ako naznačoval predbežný odhad. Vyplýva to zo spresnených údajov štatistického úradu v Budapešti.Hrubý domáci produkt (HDP) susednej krajiny v období apríl-jún 2018 vzrástol medziročne o 4,8 %. To je lepší výsledok ako 4,6 % pri prvom odhade a najrýchlejšie tempo jeho rastu od roku 2004.Na ilustráciu, v prvých troch mesiacoch roka sa výkon maďarskej ekonomiky zvýšil o 4,4 %.Väčšina odvetví hospodárstva sa v 2. kvartáli podieľala na jeho raste, pričom najväčšou mierou k nemu prispel sektor služieb.V medzikvartálnom porovnaní stúpol HDP Maďarska za tri mesiace do konca júna o l % po náraste o 1,2 % v 1. štvrťroku.uviedol analytik ING Bank Péter Virovácz.