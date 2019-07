Ekonomiku čaká v lete sezónne spomalenie, väčšie zmeny prinesie jeseň

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 1. júla (TASR) – Slovenská ekonomika v lete mierne spomalí, no bude to iba v rámci sezónnych výkyvov a dovolenkových období. Priemyselná produkcia sa na základe skúseností z minulých rokov zníži pravdepodobne o 10 až 15 %. Významnejšie zmeny spôsobené vonkajšími vplyvmi môžu prísť na jeseň, zhodli sa analytici oslovení TASR.zhodnotil nadchádzajúce leto analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Priemysel by mal podľa neho klesnúť vplyvom letných mesiacov, no nejde iba o automobilky, na výpadok budú mať vplyv všetky priemyselné spoločnosti. Väčšina firiem totiž v priebehu dovolenkového obdobia odstaví svoje výrobné linky na jeden až dva týždne.dodal Koršňák, podľa ktorého by odhad rastu slovenskej ekonomiky mohol poklesnúť zo súčasných približne 3,5 % možno na úroveň 3,2 %.Mimoriadne udalosti neprinesie leto ani podľa ekonóma SAV Vladimíra Baláža.upozornil. Pokles bude rozdielny podľa jednotlivých odvetví, napríklad u automobiliek bude markantný, v menších firmách, kde celopodnikovú odstávku výroby nemajú, býva výpadok produkcie nižší.Zásadný vplyv na slovenskú ekonomiku nemusí mať ani letná turistická sezóna, hoci sa zvýši počet návštevníkov turistických centier a počet prenocovaní v rekreačných zariadeniach. Podľa Koršňáka bude vplyv zvýšených tržieb na celkový výkon ekonomikyAnalytici sa zhodli aj na vplyve zahraničných udalostí na slovenskú ekonomiku, keď podľa nich letné mesiace nie sú obdobím výraznejších zmien. Dopad možného tvrdého brexitu, vyhrotenia obchodnej vojny medzi USA a Čínou či prípadnej eskalácie situácie v Perzskom zálive očakávajú až na jeseň. Podľa Baláža je však medzinárodná politika nepredvídateľná a najmä americký prezident Donald Trump môže niektorým rozhodnutím finančné trhy prekvapiť aj v lete.