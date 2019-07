A. Danko: Politika nemá byť len o tom, aby sa politici fotili

Na archívnej snímke Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 1. júla (TASR) – Politici by mali svojimi zahraničnými aktivitami otvárať dvere podnikateľom a pomáhať tak domácej ekonomike. Rusko je pre Slovensko prirodzené odbytisko výrobkov a miesto pre vzájomnú spoluprácu. Povedal to na úvod svojej pracovnej cesty v Moskve predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS).povedal Danko, ktorého do Moskvy sprevádzajú viac ako dve desiatky zástupcov firiem z bankovníctva, poľnohospodárstva, strojárenského, sklárskeho či petrochemického priemyslu. Predseda parlamentu očakáva, že ruský minister priemyslu a obchodu Denis Manturov pripraví slovenským podnikateľom rovnaké podmienky, aké majú ich konkurenti z krajín západnej Európy. "" pripomenul šéf parlamentu.Hoci hlavným dôvodom pracovnej cesty predsedu NR SR je účasť na fóre Rozvoj parlamentarizmu, Danko sa nechcel vyhnúť ani pri tejto téme ekonomike a upozornil na prítomnosť veľkého počtu afrických delegácií.povedal. Danko svoj príhovor na fóre okrem slovenského pohľadu na vzťahy veľmocí zameral aj na možnosti podnikania.povedal.Jednou z možností, ako by sa slovenskí podnikatelia mohli presadiť na svetových trhoch, je podľa Danka využitie známej značky bývalého Československa ", ktorá je ešte stále vo svete veľmi dobre vnímaná. Vláda a osobitne minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smer-SD) by podľa Danka mali oveľa viac sledovať napríklad aktivity maďarského ministra zahraničných vecí, ktorý zahraničnú politiku štátu spája s ekonomickými záujmami.dodal predseda slovenského parlamentu.