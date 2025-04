Prelomový rozsudok v prospech oznamovateľov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Dôkaz, že spravodlivosť na Slovensku existuje

29.4.2025 (SITA.sk) - Ekonómka, ktorá upozornila na podozrivý prenájom sanitiek, sa po rokoch môže vrátiť do práce v košickej záchranke. Na to, že Krajský súd právoplatne rozhodol o neplatnosti jej výpovede, upozornila Nadácia Zastavme korupciu Mimovládka hovorí o prelomovom rozsudku, ktorý posilňuje postavenie oznamovateľov korupcie na Slovensku. Ekonómka Mária Koránová dostala výpoveď v roku 2021, pred viacerými rizikami v tendri na prenájom sanitiek v Košickej záchrannej zdravotnej službe ale vystríhala už v roku 2017. V roku 2019 sa obrátila na políciu a získala status chráneného oznamovateľa. V lete 2021 ale dostala výpoveď, o ktorej teraz Krajský súd rozhodol, že nie je v súlade so zákonom.„Rozsudok krajského súdu vnímam ako verdikt spravodlivosti, ako zadosťučinenie za mojich 6 rokov trvajúceho boja a tiež povzbudenie, že boj proti korupcii nikdy nie je márny. Mám tiež radosť z toho, koľkým ďalším oznamovateľom na Slovensku priniesol tento rozsudok nádej a podporu v súdnych konaniach. Teším sa na návrat do práce v záchranke a ďakujem právnikom z advokátskej kancelárie Dentons aj Nadácii Zastavme korupciu za ich podporu,“ vyjadrila sa Koránová.Právnik Stanislav Ďurica, ktorý ju v spore zastupoval, hovorí o dosiahnutí historického prelomového úspechu, v podobe prvého právoplatného rozhodnutia vo veci samej pri ochrane oznamovateľa protispoločenskej činnosti. Rozsudok uvítala aj Nadácia Zastavme korupciu, ktorá Koránovú v prípade podporovala.„Rozhodnutie súdu je veľkým povzbudením pre všetkých, ktorí bojujú za spravodlivosť vo verejných inštitúciách. Pani Koránová ukázala odvahu a dnes vidíme, že to malo zmysel. Je to dôkaz, že spravodlivosť na Slovensku stále existuje, aj keď si na ňu musíme niekedy počkať roky,“ myslí si riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.Nadácia podotkla, že Koránovej prípad patrí na Slovensku medzi hŕstku takých, kde súd výpoveď chráneného oznamovateľa právoplatne zrušil. Mimovládka tiež verí, že prípad môže poslúžiť ako precedens pre ďalšie podobné prípady, a tiež povzbudiť ľudí, ktorí váhajú, či sa ozvať.