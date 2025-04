Slovenskej pošte sa darí držať plusovú bilanciu hospodárenia, prispela k tomu modernizácia služieb

Rast nákladov

29.4.2025 (SITA.sk) - Slovenská pošta ukončila hospodársky rok 2024 so stratou po zdanení vo výške 12,046 mil. EUR, čo je o takmer 3 milióny eur lepší výsledok, než sa pôvodne predpokladalo. V úvode roka 2025 sa jej darí držať plusovú bilanciu hospodárenia, čo potvrdzuje efektívnosť úsporných opatrení a schopnosť reagovať na zmeny trhu.Pod hospodársky výsledok za rok 2024 sa podpísal pokles tradičných listových služieb o 15 % a rast nákladov, hlavne osobných, ktoré tvoria 59 % celkových nákladov. Významný vplyv mal aj výpadok príjmov zo zrušených koncesionárskych poplatkov a vyššie náklady na výplatu dôchodkov a sociálnych dávok.„Napriek viacerým výzvam sa nám podarilo zachovať stabilitu, znížiť predpokladanú stratu a posilniť rastúce segmenty, najmä v oblasti expresných a balíkových služieb,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka . Prvý štvrťrok tohto roku Slovenská pošta ukončuje so ziskom.Slovenská pošta pokračovala v modernizácii, rozšírila sieť BalíkoBOXov o 84 nových miest, navýšila počet PoštaPOINTov o 182 prevádzok a investovala do multifunkčných zariadení pre doručovateľov. Vďaka lepšiemu vyťaženiu doručovacej siete sa znížili náklady na prepravu. V oblasti zamestnanosti pošta znížila počet zamestnancov o 631, čo zmiernilo nárast osobných nákladov. Tento pokles bol výsledkom prirodzeného odchodu do dôchodku a nepredĺženia zmlúv na dobu určitú.Slovenská pošta sa bude zameriavať na posilnenie poštovej logistiky, modernizáciu a automatizáciu triediacich centier, implementáciu pokročilých technológií a zefektívňovanie spracovania balíkov. Digitalizácia procesov a alternatívne spôsoby doručovania majú priniesť klientom požadovaný komfort.