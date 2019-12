Ekonómovia porovnali Slovensko v rebríčkoch konkurencieschopnosti

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. decembra (TASR) - Slovensko zaostáva v konkurencieschopnosti za svetom najmä v kvalite a efektívnosti verejných inštitúcií, inovačnej schopnosti a inovačnej aktivite podnikov, výdavkoch na výskum, vývoj a inovácie a efektívnosti trhu práce. Pozitívom naopak je makroekonomická stabilita, ľudský kapitál, vzdelanie, zručnosti a technologická pripravenosť. Vyplýva to z analýzy svetových rebríčkov konkurencieschopnosti, ktorú pripravili ekonómovia z Prešovskej univerzity v rámci projektu Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem.povedala pri prezentácii výsledkov projektu Dana Kiseľáková z katedry financií Prešovskej univerzity v Prešove.Hoci je rebríčkov konkurencieschopnosti niekoľko desiatok, vedci sa zamerali na najznámejšie, a to na Globálny index konkurencieschopnosti (GCI), Celosvetový index konkurencieschopnosti (WCI) a Doing business index (DBI).Za roky 2014-2017 obsadilo Slovensko v indexe GCI priemerne 61. miesto. "uviedla Kiseľáková. V rámci Európy sa v minulom roku Slovensko posunulo o päť priečok vyššie na 21. miesto. Vedcov zaujalo, že Slovensko dosiahlo najmä v porovnaní krajín Európy slabé postavenie napriek tomu, že sa ekonomike v posledných rokoch darilo.Najslabšie je Slovensko v dlhodobom porovnaní krajín v pilieri Inovácie v oblasti výskumu a vývoja. "upozornila Kiseľáková. Druhým najslabším článkom, na ktorý ukazujú viaceré globálne indexy, je podľa nej kvalita verejných inštitúcií. Tretie najslabšie miesto slovenskej ekonomiky je podľa tohto prieskumu efektívnosť trhu práce a ako najlepšie, naopak, z GCI vyšli piliere zdravie a základné vzdelanie, makroekonomické prostredie a technologická pripravenosť.Ďalší skúmaný globálny index je Celosvetový index konkurencieschopnosti, ktorý zverejňuje medzinárodný inštitút pre rozvoj manažmentu (IMD). Ten skúma štyri oblasti a spolu 342 kritérií. Postavenie Slovenska vo WCI sa postupne zhoršuje, keď z približne 64 posudzovaných štátov za sledované obdobie kleslo zo 45. na 55. miesto.Na rozdiel od GCI, ktorý vychádza najmä z vyjadrení manažmentov firiem, sú dve tretiny kritérií z tohto indexu štatistické. "myslí si Kiseľáková.dodala. Najlepšie skončilo Slovensko v porovnaní rebríčka Doing business index, kde obsadilo vlani 42. miesto zo 190 krajín. V tomto roku sa však prepadlo na 45. miesto.Pre lepšiu konkurencieschopnosť Slovenska je podľa ekonómov nutné prijať pravidlá, ktoré by napríklad aj s využitím e-governmentu obmedzili priestor pre možnú korupciu a klientelizmus. Nízka je tiež vymožiteľnosť práva a podnikateľské prostredie je príliš regulované. Na zlepšenie inovačnej výkonnosti navrhujú riešitelia rast výdavkov na výskum a vývoj, rozšírenie daňových stimulov na podporu vzdelávania či znižovanie regionálnych rozdielov inovačnej výkonnosti podporou regionálnych inovačných systémov.