Projekt novej väznice napreduje, o výstavbu majú záujem štyri spoločnosti

Kapacita 832 miest

Termín považujú za reálny

8.12.2019 (Webnoviny.sk) - Výstavba novej väznice v Rimavskej Sobote ide zatiaľ podľa plánu. Plne funkčná by mala byť v roku 2022. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) s doplnením, že v súčasnosti majú záujem postaviť nový ústav štyri spoločnosti. ZVJS však upozorňuje, že so záujemcami bude viesť ešte dialóg, ktorý nemá časový limit. Preto bude záležať aj na samotných stavebníkoch, či sa začne načas.S výstavbou sa má začať v druhom polroku budúceho roka a s plnou prevádzkou sa počíta o dva roky neskôr. Nová väznica v Rimavskej Sobote, v časti Sabová, by mala mať podľa pôvodného plánu kapacitu 832 miest pre výkon trestu odňatia slobody mužov, a to v minimálnom, strednom aj maximálnom stupni stráženia, vrátane odsúdených na doživotie.„Projekt Výstavba väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová je v štádiu verejného obstarávania koncesie. Po ukončení vyhodnotenia podmienok účasti prebiehajú rokovania v rámci súťažného dialógu so štyrmi záujemcami. Je však potrebné povedať, že samotný súťažný dialóg nemá v zákone o verejnom obstarávaní stanovené zákonné lehoty a dodržanie predpokladaného harmonogramu je závislé od oboch strán dialógu. Po ukončení súťažného dialógu a finalizácii záverečného informatívneho dokumentu budú záujemcovia vyzvaní na predloženie konečných ponúk, na základe ktorých verejný obstarávateľ vyberie jedného uchádzača,“ informoval tlačový odbor.Podľa aktuálnej situácie považuje ZVJS stanovený termín za reálny. „V nadväznosti na predpokladaný harmonogram prebiehajúceho súťažného dialógu je dodržanie avizovaných termínov, t. j. začiatok realizácie projektu väznice v druhej polovici roka 2020 a jeho dokončenie, respektíve uvedenie do prevádzky koncom roka 2022, reálny,“ dodáva ZVJS. V areáli novej väznice bude okrem priestorov pre odsúdených aj bytový komplex pre príslušníkov ZVJS.O potrebe výstavby novej väznice sa na Slovensku diskutuje niekoľko desaťročí. Na projekte začalo pracovať ministerstvo spravodlivosti ešte počas pôsobenia exministerky Lucie Žitňanskej.