Ekoviny #2

Z DOMOVA

ZO SVETA

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.11.2019 (Webnoviny.sk) -Existuje prvá. Inštitút cirkulárnej ekonomiky ju zverejnil na svojom FB profile a zobrazuje všetky miesta v Bratislave, ktoré podporujú myšlienkyJedná sa o vyše 400 miest. Mapa vznikla ako diplomová práca mladej študentky Dominiky Lorencovej. Celý článok nájdete tu pribudlo v lesoch Spišského biskupstva. Jedná sa prevažne o sadenice smreka, smrekovca, buka, jedle, javora horského a bresta. Spoločnosť, ktorá lesy obhospodaruje tak zalesnila behom roka plochu o veľkosti vyše. Celý článok nájdete tu Komárno bude, v ktorom bude. Návrh na bezplatnú dopravu odhlasovali poslanci mesta a za financovanie bude zodpovedná mestská pokladnica. Takýto krok by mal motivovať obyvateľov, aby využili verejnú dopravu a tým pádom by sa znížil počet áut v meste, čo zásadne. Celý článok nájdete tu Envirofond podporí projekty na ochranu vody dotáciou až do výšky 200 tisíc EUR. Vďaka schváleniu rozšírenia špecifikácie činnosti podpory na rok 2020 môžu žiadatelia, ktorí chystajú projekty zamerané na ochranu biologickej diverzity a trvalo udržateľné využívanie jej zložiek získať dotáciu vo výške až do 200 tisíc eur pri 5% spolufinancovaní. Celý článok si môžete prečítať tu Na základných a stredných školách vpribudne povinný predmet –. Oznámil to taliansky minister školstva Lorenzo Fioramonti prostredníctvom svojho profilu na Twitteri. Krajina sa tak stane, kde je tento predmet povinný. Celý článok nájdete tu.Zakladateľ projektu The Ocean Cleanup, Boyan Slat, predstavuje zariadenie na čistenie plastového odpadu z riek. Zariadenie v hodnote 700 tisíc eur využíva solárnu energiu a bolo predstavené v rotterdamskom prístave. Mladík z Holandska vyhlásil, žea jeho cieľ je všetok tento odpad zachytiť do 5 rokov. Celý článok si môžete prečítať tu Tesla predstavila už 3. verziu solárnej strechy s názvom. V porovnaní s predchádzajúcou verziou má dlhšiu životnosť, je ľahšia a dokonca sa rýchlejšie inštaluje. Elon Musk ju na svojom twitteri nazval Solarglass roof a plánuje naštartovať sériovú produkciu, čo sa pri predchádzajúcich verziách neporadilo kvôli nevyladenosti technológií. Celý článok si môžete prečítať tu Slovom roka 2019 sa stalo slovné spojenie "". Je to pozitívna alebo negatívna správa? To, že verejnosť, politici a organizácie prejavujú záujem riešiť tento problém je správa z kategórie pozitívnych. Horšie ale je, že sme dospeli do bodu, kedy sa téma ohľadom klímy stáva stredobodom pozornosti. A to nedokazuje len údaj od vydavateľov výkladového Collinsovho slovníka o slove roka.Stále sa, ale medzi nami nájdu ľudia, ktorý klimatické zmeny a výskumy vedcov spochybňujú. Veľmi zaujímavý článok o tom, si môžete prečítať tu Na záver obrázok na zamyslenie.Napísal:Článok vznikol vďaka spolupráci projektu Eatgreen Inzercia