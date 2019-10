Ekvádorskí demonštranti prijali ponuku prezidenta na priame rokovania

Na archívnej snímke Lenín Moreno Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Quito 12. októbra (TASR) - Hnutie organizácií združujúcich domorodé obyvateľstvo v Ekvádore, ktoré vedie násilné masové protesty proti stúpajúcim cenám pohonných hmôt, prijalo v sobotu ponuku prezidenta Lenína Morena na priame rokovania. Informovala o tom agentúra AFP.Moreno chce s vodcami demonštrantov rokovať o rozhodnutí vlády, ktorá chce po 40 rokoch zrušil dotácie na pohonné hmoty. Práve toto rozhodnutie vyvolalo vlnu pouličných protestov.Tieto pouličné protesty v piatok v Quite prerástli do potýčok so zasahujúcou políciou, do ktorej príslušníkov demonštranti hádzali kamene. Okrem toho demonštranti podpaľovali pneumatiky a spúšťali ich ulicami smerom ku kordónom policajtov.Vedenie Konfederácie domorodých národov (CONAIE), ktoré organizácie domorodého obyvateľstva zastrešuje, prezidentovu ponuku v piatok pôvodne odmietlo. CONAIE v sobotu uviedla, že najnovšie rozhodnutie prijala po rozhovoroch so svojimi členmi.Zrušením dotácií na pohonné hmoty po 40 rokoch sa ich ceny viac ako zdvojnásobia. Ekvádorská vláda však tvrdí, že vďaka tomu a daňovej reforme by mohla ušetriť miliardy dolárov. Zrušenie dotácií je zároveň súčasťou balíka úsporných opatrení, na ktorých implementácii sa Ekvádor dohodol s Medzinárodným menovým fondom (MMF).