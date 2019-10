Polícia použila slzotvorný plyn na rozohnanie protestu žltých viest

Demonštranti z francúzskeho hnutia tzv. žltých viest počas protestného pochodu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Toulouse 12. októbra (TASR) - Potýčky vypukli na začiatku sobotňajšieho protestu takzvaných "" v juhozápadnom francúzskom meste Toulouse a polícia použila na rozohnanie pochodu slzotvorný plyn.K menším potýčkam došlo aj na niektorých ďalších protestoch po celom Francúzsku, informovala tlačová agentúra AFP.Pochod v Toulouse sa skončil do niekoľkých minút, keď husté mraky slzotvorného plynu zaplnili hlavné ulice. Protest sa vtedy rozpadol na menšie skupiny, ktoré sa rozptýlili do ulíc mesta, uviedol svedok a novinár agentúry AFP.Niektorí aktivisti sa sťažovali, že polícia použila slzotvorný plyn proti pokojným protestujúcim, ale polícia občas takto reagovala, keď do nej niektorí demonštranti hádzali predmety.Úrady znovu vopred vyhlásili hlavné námestie pred radnicou mesta Toulouse za nedovolený priestor pre demonštrantov.Toulouse je baštou hnutia žltých viest a niektorí aktivisti ho označujú za svoje "". Počas predchádzajúcich víkendov sa už stalo dejiskom zrážok polície s protestujúcimi.," uviedla 60-ročná nezamestnaná Nathalie, keď jej lekári na ulici ošetrovali reznú ranu na prste.," dodala.Počty účastníkov výrazne klesli oproti prvým protestom z vlaňajšieho novembra, keď sa po celom Francúzsku do demonštrácií zapájalo aj vyše 280.000 ľudí.Avšak odhodlané skupiny aktivistov protestovali v mestách po celej krajine i túto sobotu. Argumentovali, že prezident Emmanuel Macron stále ignoruje potreby niektorých skupín obyvateľov vytláčaných na okraj spoločnosti, napríklad pracujúcej chudoby.