Ekval IT 2024: Bez feministov to nepôjde

22.5.2024 (SITA.sk) - O príležitostiach pre ženy, ale aj témach ako domáce násilie či kybernetická bezpečnosť rozprávali inšpiratívne spíkerky a spíkri na 4. ročníku podujatia Ekval IT.Ženy tvoria polovicu populácie našej planéty. Napriek tomu sa stále zdá, že nemajú dostatočné slovo pri nastavovaní nášho sveta. Podiel nežného pohlavia v slovenských vládach či parlamentoch len zriedka prekročí 20 percent. V sektore informačných technológií v našej krajine dokonca na jednu dámu pripadá až šesť mužských kolegov. Čo môžu ženy urobiť, aby bol náš svet lepším a bezpečnejším miestom pre život? Inšpiratívne spíkerky a spíkeri sa tejto téme venovali na už 4. ročníku podujatia Ekval IT vo štvrtok 16. mája v priestoroch petržalského Monsters Cafe and Bar. Dnes je už online dostupný bezplatný záznam na stránke www.ekvalit.sk . Podujatie od roku 2021 organizuje spoločnosť DITEC.Sociológ a poradca ministra školstva Ábel Ravasz sa venuje problematike odstraňovania systémových nerovností, ktoré znižujú šance detí zo sociálne vylúčených komunít. Ako upozorňuje, nedostatočné začlenenie vedie k strácaniu talentov, čo v konečnom dôsledku znamená hospodárske škody pre našu krajinu. "Z môjho pohľadu je kľúčová práca s deťmi v rannom veku, osobne za najdôležitejšie považujem obdobie do troch rokov," povedal Ravasz.Pre Anku Záhorčákovú, obchodnú riaditeľku spoločnosti DITEC a ambasádorku pre ženy v IT, bol svet informačných technológií vždy bezpečným miestom, v ktorom sa cítila dobre. Na druhej strane si veľmi dobre uvedomuje aj riziká, ktoré online svet so sebou najmä v poslednom čase prináša. "Hackerská ekonomika je druhá najväčia ekonomika sveta." Kyberkriminalita je bežná už aj u nás - Anka spomenula prípad falošného mladého vojaka, ktorý online komunikáciou vytiahol od istej Slovenky 90-tisíc eur. Keď sa o tom dozvedel manžel dotyčnej dámy, nasledoval rozvod.Ako môžu ženy urobiť svet lepším v tejto oblasti? Keďže ženy odjakživa vytvárajú bezpečné prostredie pre svoju komunitu, sú podľa Anky predurčené na to dosiahnuť skvelé výsledky v rýchlo rastúcom odvetví kybernetickej bezpečnosti. "Svet podľa žien by bol pokojnejším, bol by svetom komunikácie," dodala Anka.Jana Maškarová je bývalá viceprezidentka policajného zboru a aktuálne je námestníčkou NBÚ. Ako priznáva, pracovať v silových zložkách a pomáhať dobru bolo jej snom už od detstva. Napriek tomu, že výsledky jej testov boli dobré, niekoľko rokov musela na svoju príležitosť čakať na úkor mužských kolegov. Keď sa nakoniec k polícii dostala, v jej jednotke bolo 312 členov - tristo mužov a dvanásť žien. "Nebolo to jednoduché, často bolo takmer nemožné získať si dôveru mužských kolegov," spomína dnes. Časom sa však naučili pracovať v tímoch a vzájomne sa dopĺňať. "Keď si ma kolegovia vypýtali do hliadky, bola to obrovská motivácia," hovorí. Všetkým ženám s podobným snom radí, aby sa nebáli - od 90-tych rokov sa veľmi pohla aj legislatíva, ktorá cestu ženám uľahčuje. Podľa Maškarovej bývajú ženy napríklad spravidla výborné vyšetrovateľky, pretože majú veľkú dávku empatie. Čo radí ženám na začiatku kariéry? "Vždy byť sama sebou a nebáť sa rozhodovať."Karla Matiaško Wursterová pôsobí ako slovenská veľvyslankyňa v Taliansku, Malte a San Maríne. Ako hovorí, aj v diplomacii sa za posledné roky toho veľa mení. Ak veľvyslankyňa pred desiatimi rokmi otehotnela, musela svoju misiu prerušiť a vrátiť sa pracovať na ministerstvo do Bratislavy. Dnes sa situácia zmenila. Matiaško Wursterová je prvou slovenskou veľvyslankyňou, ktorá sa vo funkcii onedlho stane matkou. Ako veľmi dôležitú vníma úlohu mužov - feministov. Napríklad súčasný taliansky prezident často propaguje dôležitosť a úlohu žien v politike aj sociálnom živote. "Hovorí sa, že ak pri rokovacích stoloch sedia ženy, mierové rokovania vždy lepšie dopadnú," povedala veľvyslankyňa.Psychologička Judita Majerová pôsobí ako riaditeľka Bezpečného ženského domu Brána do života. Pomáha ženám a ich deťom, ktoré mali problém s partnerským násilím. "Násilie má mnoho podôb, nielen vo forme monokla pod okom. Psychické, sociálne, ekonomické, dokonca sexualizované násilie," povedala s tým, že čím vyššia rodová rovnosť je v spoločnosti, tým menej je problémov s rodovo vrodeným násilím. Veľmi dôležité je zapojenie mužov do prevencie. "Bez toho, aby tu boli feministi, ktorí nám s tým pomáhajú, to nepôjde."Miroslava Mittelmannová je riaditeľkou Ligy za ľudské práva, ktorej hlavnou činnosťou je poskytovanie právneho poradenstva cudzincom - migrantom či žiadateľom o azyl. Pomáhajú aj s integráciou. Mittelmannová sa venovala téme zladenia pracovného a rodinného života žien. Spomenula pomoc utečencom z Ukrajiny v prvých dňoch ruského útoku. Keďže na Slovensku bolo práve obdobie jarných prázdnin, mali naplánovanú rodinú lyžovačku. Nakoniec sa však k blízkym nepridala a odcestovala pomáhať na východnú hranicu.Téma bezpečnosti žien a bezpečnosti dnešného sveta všeobecne nie je jednoduchá. "Napriek tomu, že témy boli náročné, hovorilo sa o nich s ľahkosťou a entuziazmom," dodala na záver Anka Záhorčáková. Záujemcovia si záznam celého podujatia môžu pozrieť na stránke ekvalit.sk.