Šutaj Eštok chce riešiť bývanie troch najvyšších ústavných činiteľov. Nebude s nimi debatovať, že chcú ostať doma

22.5.2024 (SITA.sk) - Je nemysliteľné, aby traja najvyšší ústavní činitelia, teda prezident, šéf parlamentu a premiér nemali zabezpečené bývanie na základe platných bezpečnostných protokolov. Pre médiá to v stredu povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) s tým, že tento problém plánuje riešiť.„Jedno z opatrení, ktoré ja budem navrhovať, je, aby Úrad na ochranu ústavných činiteľov kontaktoval všetky tri úrady s tým, že ako je dnes zabezpečené bývanie troch najvyšších ústavných činiteľov," povedal minister s tým, že táto problematika by mala prejsť pod úrad vlády „Aby tam boli nastavené účinné opatrenia," uviedol Šutaj Eštok s tým, že by sa nemalo stávať, aby niekto pred domom predstaviteľov štátu „staval šibenice".Za účelom zabezpečenia bývania najvyšších ústavných činiteľov sú podľa ministra vnútra už vytipované nejaké nehnuteľnosti, ktoré by mali prejsť pod rezort vnútra „Aby bola zabezpečené bezpečnosť troch najvyšších ústavných činiteľov. A to ani nebudeme s nimi debatovať, že oni chcú ostať doma, nie bohužiaľ," dodal šéf rezortu vnútra.