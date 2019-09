EL: Arsenal zdolal Frankfurt, Vavrovo Lazio prehralo v Kluži

Hráči Arsenalu oslavujú úvodný gól Joea Willocka (druhý sprava) do bránky Frankfurtu v zápase F-skupiny Eintracht Frankfurt - Arsenal Londýn 1. kola skupinovej fázy Európskej ligy vo Frankfurte 19. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. kolo skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2019/2020:



A-skupina:



APOEL Nikózia - F91 Dudelange 3:4 (0:1)

Góly: 54. a 58. Pavlovič, 56. De Vincenti (z 11m) - 36. a 82. Sinani, 51. Bernier, 72. Stolz. Rozhodoval: Muntean (Mold.)



Karabach Agdam - FC Sevilla 0:3 (0:0)

Góly: 62. Chicharito, 78. El Haddadi, 85. Torres

Rozhodoval: Aranovskij (Ukr.)





B-skupina:



FC Kodaň - FC Lugano 1:0 (0:0)

Gól: 50. Santos. Rozhodoval: Verissimo (Port.)



Dinamo Kyjev - Malmö FF 1:0 (0:0)

Gól: 84. Bujalskij. Rozhodoval: Stavrev (Sev. Maced.)







C-skupina:



FC Bazilej - FK Krasnodar 5:0 (2:0)

Góly: 9. a 40. Bua, 52. Zuffi, 55. Vilhena (vl.), 79. Okafor. Rozhodoval: Gestranius (Fín.)



FC Getafe - Trabzonspor 1:0 (1:0)

Gól: 18. Angel. Rozhodoval: Jug (Slovin.)





D-skupina:



LASK Linz - Rosenborg Trondheim 1:0 (1:0)

Gól: 45.+3 Holand. Rozhodoval: Rumšas (Lit.)



PSV Eindhoven - Sporting Lisabon 3:2 (2:1)

Góly: 19. Malen, 25. Coates (vl.), 48. Baumgartl - 38. Fernandes (z 11m), 82. Mendes. Rozhodovali: Ivan KRUŽLIAK - Tomáš SOMOLÁNI, Branislav HANCKO (všetci SR)





E-skupina:



CFR Kluž - Lazio Rím 2:1 (1:1)

Góly: 41. Deac, 75. Omrani - 25. Bastos. Rozhodoval: Sefanski (Poľ.)

/VAVRO za Lazio celý zápas/



Stade Rennes - Celtic Glasgow 1:1 (1:0)

Góly: 38. Niang (z 11m) - 59. Chrisitie (z 11m), ČK: 90.+2 Bayo (Celtic). Rozhodoval: Sanchez Martinez (Šp.)





F-skupina:



Standard Liege - Vitoria Guimaraes 2:0 (0:0)

Góly: 66. Hanin (vl.), 90.+1 M'Poku. Rozhodoval: Ivanov (Rus.)



Eintracht Frankfurt - Arsenal Londýn 0:3 (0:1)

Góly: 38. Willock, 85. Saka, 88. Aubameyang, ČK: 79. Kohr (Frankfurt). Rozhodoval: Massa (Tal.)

Bratislava 19. septembra (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn zvíťazili vo štvrtkovom zápase úvodného kola 49. edície druhej najprestížnejšej európskej futbalovej súťaže - Európskej ligy UEFA na ihrisku Eintrachtu Frankfurt 3:0 a pripísali si prvé body do tabuľky F-skupiny.Hostia mali prvú veľkú šancu už v 6. minúte, keď si nabehol na center z ľavej strany Lucas Torreira, ale zo siedmich metrov prestrelil bránku. Na druhej strane trafil v 19. minúte Filip Kostič len bočnú sieť. V 33. minúte mohol otvoriť skóre duelu Emile Smith-Rowe, ktorého parádne vysunul Granit Xhaka, ale mladík svoju tutovku nevyužil. O päť minút neskôr sa to však podarilo Josephovi Willockovi, ktorý premenil rýchly brejk, keď sa jeho tečovaná strela odrazila od brvna do siete - 0:1. V 56. minúte mohlo byť 2:0, ale Xhaka trafil len do brvna. Arsenal mal väčšie šance aj v druhom polčase a v ďalších minútach pretavili na góly Bukayo Saka a Pierre Emerick Aubameyang. Finalistom uplynulého ročníka pomohlo aj vylúčenie Dominika Kohra po druhej žltej karte.Slovenský obranca Denis Vavro odohral celý duel za Lazio Rím, no jeho klub nečakane prehral na štadióne CFR Kluž 1:2. Taliansky zástupca sa ujal vedenia v 25. minúte zásluhou Bastosa, domáci vyrovnali v 41. minúte gólom Cipriana Deaca z jedenástky a štvrťhodinu pred koncom rozhodol Billel Omrani.Päťnásobný víťaz FC Sevilla zvíťazil v A-skupine nad azerbajdžanským Karabachom Agdam 3:0, keď sa postupne presadili Chicharito, Munir El Haddadi a Oliver Torres. Ďalší španielsky zástupca Getafe zvíťazil doma nad tureckým Trabzonsporom 1:0 gólom Angela. Vo štvrtkovom šlágri D-skupiny triumfoval domáci PSV Eindhoven nad Sportingom Lisabon tesne 3:2. Duel rozhodoval Slovák Ivan Kružliak spoločne s asistentmi Tomášom Somolánim a Branislavom Hanckom.Do hry v dvanástich skupinách sa celkovo zapojilo štyridsaťosem tímov, ktoré zabojujú o postup do vyraďovacej fázy. Tá vyvrcholí finále 27. mája v Gdansku. Po roku opäť nechýbal v súťaži ani slvoenský zástupca. V K-skupine si Slovan Bratislava zmeral vo štvrtok sily s Besiktasom Istanbul, jeho ďalšími súpermi sú anglický Wolves a portugalská Braga.