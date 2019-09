Gymnastka Dina Averinová má v Baku tri zlatá a celkovo 12 titulov

Arina Averinová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Baku 19. septembra (TASR) - Fenomenálna moderná gymnastka Dina Averinová má už 12 titulov svetovej šampiónky. Na majstrovstvách sveta v azerbajdžanskom Baku priniesli vo štvrtok 21-ročnej Ruske zlaté medaily kužele, cvičenie so stuhou i súťaž tímov.V oboch individuálnych disciplínach triumfovala pred izraelskou spolufavoritkou Linoy Ashramovou, bronzovú stuhu mala Ruska Jekaterina Seleznievová a kužele Ukrajinka Vlada Nikolčenková. Slovenky Xénia Kilianová a Kristína Semanová sa do finále náčiní v obrovskej konkurencii podľa očakávania neprebojovali.Už v utorok získalo Rusko v Baku prvé dve zlaté medaily. S obručou zaskočila fenomenálne sestry Averinové ich krajanka Seleznievová, pričom striebro získala Ashramová a až tretia bola 21-ročná superšampiónka Dina Averinová. Najúspešnejšia moderná gymnastka éry si to vynahradila v cvičení s loptou a získala v nej druhý titul svetovej šampiónky. Zvíťazila pred svojou dvojičkou Arinou Averinovou a Ashramovou, Izraelka má tak štyri medaily zo všetkých štyroch individuálnych náčiní, ale ani jednu najcennejšiu. V ére ruských sestier a ich nastupujúcich krajaniek je Ashramová 6-násobnou vicemajsterkou sveta.Dina Averinová má v tucte svetových titulov 10 individuálnych a z toho tri sú kužele. Naopak štvrtok jej priniesol skompletizovanie zbierky prvou zlatou stuhou. Jej o 20 minút staršej identickej dvojičke sa až tak nedarí, ale má tiež zlato z tímov a tak sestry dobyli spolu už 16 svetových primátov. Arina individuálne triumfovala pred dvoma rokmi so stuhou a loptou. Má aj 7 zlatých kovov z ME, Dina o jeden menej. Európsky i svetový šampionát sa tento rok konal v rovnakom dejisku a tak Baku na jar a na jeseň prinieslo do kolekciezatiaľ 11 zlatých medailí, na programe MS je ešte viacboj a dve zostavy spoločných skladieb.