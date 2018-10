El Clasico v La Lige bude bez hviezdnych útočníkov Messiho a Ronalda

Na archívnej snímke Lionel Messi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 26. októbra (TASR) - Nedeľňajšie futbalové El Clasico v 10. kole španielskej La Ligy bude prvýkrát od roku 2007 súčasne bez hviezdnych útočníkov Lionela Messiho z Argentíny a Cristiana Ronalda z Portugalska. Klenot FC Barcelony vyradila zlomená ruka a CR7 už bojuje v drese talianskeho Juventusu Turín.Posledných desať rokov si toto duo delilo Zlaté lopty pre najlepšieho hráča sveta. Aj vďaka nim sa El Clasico stalo ešte globálnejšie a sledovanejšie. Proti sebe v ňom nastupovali od leta 2009, teraz bude o ich účasť ochudobnené. Podľa britskej BBC je Messi najproduktívnejším hráčom prestížneho súboja. Tridsaťjedenročný útočník v derby proti "bielemu baletu" strelil 26 gólov v 38 zápasoch, pridal 13 asistencií, zaknihoval 17 výhier. Tridsaťtriročný C. Ronaldo nastúpil v El Clasicu 30-krát, osemkrát sa tešil z triumfu, nastrieľal 18 gólov a raz asistoval.citovala agentúra AP trénera Barcelony Ernesta Valverdeho.vyhlásil stopér Gerard Pique.uviedol stredopoliar "pusiniek" Isco.FCB je lídrom tabuľky o bod pred mestským rivalom Espanyolom, Real je až siedmy so stratou 4 bodov na lídra. Aj bez Messiho Barcelona cez týždeň zdolala v Lige majstrov doma Inter Miláno (2:0), Real uťal sériu piatich duelov bez výhry (pozn. - z toho 4 prehry) doma proti českému majstrovi Viktorii Plzeň tiež v LM (2:1).Messi po zranení v zápase s FC Sevillou zatiaľ chýbal Kataláncom len raz. To Real je na tom bez hráča, ktorý v jeho drese nastrieľal 450 gólov oveľa horšie. V minulej sezóne dal kráľovský klub gól v 73 súbojoch za sebou, bez CR7 od augusta až štyrikrát vyšiel naprázdno.Posledné El Clasico, v ktorom nenastúpil Messi alebo Ronaldo sa hralo v decembri 2007. Argentínčan bol zranený, Portugalčan ešte obliekal dres Manchestru United. Úvodné El Clasico tejto sezóny povedie ako hlavný rozhodca Jose Maria Sanchez Martinez. Výkop na Camp Nou je o 16.15 SEČ. Pre tridsaťpäťročného Sancheza Martineza to bude tretie El Clasico v pozícii hlavného arbitra.