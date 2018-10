Vonnová, Shiffrinová či Hirscher budú v novej sezóne naháňať rekordy

Lindsey Vonnová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sölden 26. októbra (TASR) - Top mená Svetového pohára v alpskom lyžovaní zabojujú v novom ročníku o prekonanie starých alebo zveľadenie vlastných rekordov. Sezóna 2018/2019 medzi ženami bude v znamení lúčenia sa Američanky Lindsey Vonnovej, u mužov chce kraľovanie v celkovom poradí predĺžiť čerstvý otec Marcel Hirscher z Rakúska. Zo slovenského pohľadu bude na najvyššie méty najmä v slalome útočiť Petra Vlhová, bratia Adam a Andreas Žampovci sa predstavia pod trénerským vedením Romaina Veleza.Tridsaťštyriročná Vonnová vyhlásila, že nadchádzajúca sezóna bude jej poslednou bez ohľadu na to, ako budú na konci vyzerať historické štatistiky. Vo SP si pripísala 82 triumfov a iba o štyri zaostáva za rekordom Švéda Ingemara Stenmarka. V minulom ročníku dosiahla päť víťazstiev a v príprave sa jej vyhli zdravotné problémy, ktoré v uplynulých rokoch pribrzdili jej pozoruhodnú kariéru, v ktorej dohromady nazbierala 20 glóbusov.Američanka je jedna z troch žien s troma celkovými prvenstvami vo SP. Okrem nej sa to podarilo iba Rakúšankám Annemarie Moserovej-Pröllovej a Petre Kronbergerovej. Šancu na vyrovnanie tohto zápisu má Vonnovej krajanka Mikaela Shiffrinová, ktorá vyhrala celkové hodnotenie v predchádzajúcich dvoch ročníkoch. V 23 rokoch má na konte už 43 víťazstiev, vďaka čomu figuruje na piatom mieste v historickom rebríčku žien. Zároveň sa môže stať druhou lyžiarkou so šiestimi malými glóbusmi za slalom, dosiaľ to dokázala jedine Švajčiarka Vreni Schneiderová. Práve v slalome by mala k jej najväčším súperkám patriť veková vrstovníčka Vlhová. Slovenská reprezentantka sa pokúsi nadviazať na triumfy z Levi a Lenzerheide z minulej sezóny a rozšíriť zbierku celkovo štyroch slalomových triumfov vo SP.Medzi mužmi získal rekordných sedem veľkých glóbusov za sebou Hirscher. Dvadsaťdeväťročný Rakúšan sa v októbri stal prvýkrát otcom, no popri rodičovských povinnostiach sa rozhodol pokračovať aj v športovej činnosti. Okrem veľkého bude obhajovať aj malé glóbusy za obrovský a špeciálny slalom. Preháňať ho opäť bude Nór Henrik Kristoffersen, ktorý skončil za ním na druhej priečke vo všetkých troch hodnoteniach. V rýchlostných disciplínach sa očakávajú tesné súboje Švajčiara Beata Feuza s Nórmi Akselom Lundom Svindalom či Kjetilom Jansrudom.Bratov Žampovcov od leta vedie francúzsky tréner a manžel Veroniky Velez-Zuzulovej Romain Velez. Adam s Andreasom sa rovnako ako Vlhová predstavia už cez víkend v úvodnom obrovskom slalome v Söldene. Súťaž žien sa uskutoční v sobotu, muži pôjdu v nedeľu. Do hry však môžu vstúpiť vrtochy počasia, ktoré Adamovi Žampovi na ľadovci Rettenbach dopomohli v októbri 2012 k deviatej priečke.Rakúske stredisko oslavuje 25 rokov, odkedy hostilo svoje prvé podujatie SP, a je prvé z 34 dejísk, ktoré ponúka kalendár ročníka 2018/2019 po marcové finále v Soldeu v Andorre.