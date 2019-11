EL: Hráči Slovana uznali kvalitu súpera, Šporar: Máme málo skúseností

Na snímke hráči ŠK Slovan Bratislava. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. novembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava vyzdvihli kvalitu Besiktasu Istanbul po štvrtkovom zápase K-skupiny Európskej ligy, v ktorom turecký tím triumfoval 2:1. Hoci hostia viedli po polčase 1:0 a k dobrej nálade im pridal aj polčasový výsledok duelu Braga - Wolverhampton, nedokázali náskok udržať. Ktovie ako by sa zápas vyvíjal, ak by Andraž Šporar využil svoju šancu zo 44. minúty.Slovan po prvej 45-minútovke živil šancu na postup, scenár bol rozpísaný ideálne.viedli, do karát im hral aj polčasový rezultát z Portugalska. No napokon všetko dopadlo inak.povedal po zápase Šporar.Kanonier Slovana opísal situáciu, ktorá mohla rozhodnúť o zápase. S loptou sa dostal po úniku z pravej strany až do zakončenia, ale minul bránu.Hráči slovenského majstra však cítili krivdu po dvoch situáciách, ktoré podľa nich mal arbiter posúdiť inak. Ešte pred prvým gólom Besiktasu reklamovali faul na Daniela a neskôr aj na Šporara.pokrčil ramenami slovinský zakončovateľ. Šporar priznal, že Slovanu chýba v takýchto zápasoch viac skúseností.Smutný bol po zápase aj strelec jediného gólu "Erik Daniel. Ten videl príčiny neúspechu jasne:Brankár Dominik Greif prišiel medzi novinárov krívajúc, po kontakte s jedným z domácich hráčov utrpelVyjadril sa k situácii zo záveru zápasu, po ktorej domáci Adem Ljajič rozhodol duel premenenou penaltou.Greif mal ešte pred prvým gólom tureckého tímu kus šťastia, keď lopta skončila na brvne. Dvadsaťdvaročný brankár sa vyjadril aj k záverom uplynulých dvoch duelov, v ktorých Slovan inkasoval.